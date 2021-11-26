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Gündem Bu profesör uslanmayacak! Şimdi de Peker ve Kavala ile saf tuttu
Gündem

Bu profesör uslanmayacak! Şimdi de Peker ve Kavala ile saf tuttu

Mesleği haricinde her konuda yorum yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, şimdi de firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in iddialarına çanak tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 22:51:00 - 2021-11-26 23:06:33
Bu profesör uslanmayacak! Şimdi de Peker ve Kavala ile saf tuttu

 Yeniakit.com.tr 

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in, Osman Kavala'ya ilişkin emniyette verdiği bir ifadesini delil kabul eden Erk Acarer, Peker'in bu belgeyi yayınlayacağını söylediği için internet erişiminin kesildiğini iddia etti.

Bir ifade tutağını delilmiş gibi paylaşan Erk Acarer'in algısına, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer çanak tuttu.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Acarer'in iddiasını alıntılayan Prof. Başer, Gezi finansörü Osman Kavala'yı güzelleyerek, "Osman Kavala ile ilgili Sedat Peker’in engellenen haberini okuduğumda, ne kadar karanlık günlerden geçtiğimizi bir kez daha hatırladım!" dedi.

Kalp hastalıklarından başka her konuda yorum yapıyor!

Koronavirüsle mücadele sürecinde çizdiği felaket senaryoları ile vatandaşa korku pompalamaktan başka hiçbir fayda sağlamayan Prof. Başer, dün de, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapan sokak olayı provokatörlerine, "Sabırlar tükendi" diyerek destek vermişti.

Prof. Dr. Bengi Başer'den sokak olaylarını kışkırtma çabası!
Prof. Dr. Bengi Başer'den sokak olaylarını kışkırtma çabası!

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