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Bu platform çok hesaplı

Harcamaları dijital ortama geçiren ve KOBİ’lerde verimlilik ve tasarrufu artıran hesApplı adlı platform Turkcell imzasıyla hizmete girdi. KOBİ’ler için farklı çözüm önerileri üreten platforma hesappli.com adresinden ulaşmak mümkün.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:46
Bu platform çok hesaplı

 Nevzat Orbay 

Masraf süreçlerini kolaylaştıran, anlaşmalı hizmet sağlayıcılardan indirim fırsatları sunan ücretsiz masraf yönetim platformu hesApplı, hem ıslak imza süreci, doğrudan borçlandırma sistemi gibi bürokratik işlemleri ortadan kaldıracak, hem de hizmetlerde oluşturduğu kolaylıkla KOBİ’lere her kademede kazanç sağlayacak.

Verimlilik esaslı bakış

Küçük işletmelerin Turkcell’in satınalma gücüyle tasarruf etmesine, süreçlerini kurumsal firmalarda olduğu gibi dijital platformlara taşıyarak hızlandırmasına hizmet eden hesApplı, KOBİ’lere daha verimli olma fırsatı sunuyor.

İlk iş birliği Petrol Ofisi ile

HesApplı’da ilk iş birliğiyse sektörlerinin liderleri Turkcell ve Petrol Ofisi arasında gerçekleşti. Bu iş birliğiyle hesApplı, kullanıcılarına yüzde 4’ten başlayan indirim oranlarında akaryakıt alma imkânı sağlayacak. İş birliği kapsamında düzenlenen imza törenine Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Petrol Ofisi Direktörleri Mehmet Abbasoğlu ve Yiğit Meral ile platformun gelişip kurulması aşamasında çözüm ortağı olan Avrasya Filo Yönetim Kurulu Başkanı Mert Aslan katıldı. Bin 750’yi aşkın akaryakıt istasyonuyla hatırı sayılır dağıtım ağına sahip Petrol Ofisi ile Turkcell arasında yapılan anlaşmaya göre hesApplı kullanıcısı KOBİ’ler, araçlarından inmeden yüzde 4’ten başlayan indirim oranlarıyla akaryakıt alabilecekler.

Neler var neler…

Kurumsal firmalara özel filo yönetim sistemleriyle uygun fiyatlı akaryakıt alabilme imkânı yakalayabilecekler. Üstelik çok daha kısa sürede ıslak imzalı sözleşmeye ve bankada oluşturulması gereken doğrudan borçlandırma sistemine ihtiyaç duymadan komisyonsuz olarak kullanabilecekler. Ücretsiz bir platform olan hesApplı’yı vergi kimlik numarası sahibi olan tüm KOBİ’ler hesappli.com adresinden kullanabiliyor. HesApplı’ya kayıt edilen araçlar, sadece 1 saat içerisinde Petrol Ofisi istasyonlarından yakıt alımına başlayabiliyor.

Dijitalleşmede maksimum fayda

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, KOBİ’lerin dijitalleşerek ekonomide rekabet eşitliği imkânlarını yakalamalarını istediklerini belirterek, “HesApplı sayesinde KOBİ’ler eski usul masraf prosedüründe bulunan; alışverişin ardından alınacak fiş, fişin muhasebeye ibraz edilmesi ve onaylandıktan sonra çalışana geri ödenmesi gibi uzun süreçler alan masraf işlemlerini dijitalleştirerek hem tüm tüketimlerinde tasarruf sağlayacak hem de büyük kurumsal firmaların satınalma tarafında yakalamış olduğu fiyat performans imkanlarına erişebilecekler. İlk iş birliğimizi yaptığımız Petrol Ofisi’yle güçlerimizi birleştirmemizin, bu noktada KOBİ’ler için sıçrama tahtası olacağına inanıyorum. Yeni platformumuz hesApplı üzerinden harcamalar için ödeme şekli ve istenildiğinde limit belirlenebilmesi gibi kolaylıklar KOBİ’lerin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak” dedi. Petrol Ofisi direktörlerinden Mehmet Abbasoğlu da yaptığı değerlendirmede, Turkcell ve Petrol Ofisi’nin attıkları her adımda Türkiye’ye katkı sağlayan ve ülkenin geleceğine yatırımlar yapan alanlarında iki lider kuruluş olduğunu kaydetti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:46
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  6. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ
  7. Petrol Ofisi Direktörleri Mehmet Abbasoğlu
  8. Yiğit Meral
  9. Avrasya Filo Yönetim Kurulu Başkanı Mert Aslan
  10. filo yönetim sistemleri

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