‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye asla oy vermezsiniz?’anketinin sonucu belli oldu
Metropoll Araştırma Şirketi, hükümet tarafından ısrarla reddedilen erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı ankette, 'Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olma hangi parti veya partilere kesinlikle oy vermezdiniz?' sorusunun cevabını aradı. Anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 57'si terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı 'HDP'ye kesinlikle oy vermem' yanıtını verdi.
Metropoll'ün anketine göre katılımcılara, “Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olma hangi parti veya partilere kesinlikle oy vermezdiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Ankete katılanlar terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye görülmemiş bir tepki gösterdi.
Bir kişiden birden fazla yanıtın aldığı sonuçlara göre katılımcıların yüzde 57.2’si HDP’ye 'kesinlikle oy vermem' dedi.
Ankete katılanların yüzde 27.1’i AK Parti’ye yüze 26.6’sı CHP’ye, yüzde 21.9’u MHP’ye “kesinlikle oy vermeyeceğini” söyledi.
Yeni kurulan Gelecek Partisi’ne kesinlikle oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 11.5 olurken, DEVA Partisi’ne oy vermeyeceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 9.7 oldu.