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Gündem Bu paylaşım, birilerine kapak olsun! Bakalım o alçaklar utanacak mı?
Gündem

Bu paylaşım, birilerine kapak olsun! Bakalım o alçaklar utanacak mı?

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2016'da bir vatandaşın kendisine hediye ettiği Türk bayrağını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 12:49:00 -
Bu paylaşım, birilerine kapak olsun! Bakalım o alçaklar utanacak mı?

 

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2016'da bir vatandaşın kendisine hediye ettiği Türk bayrağını paylaştı.

 

Bodnar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlayarak, "Bugüne kadar sakladığım bu bayrağı özgürlüğün sembolü olarak 15 Temmuz 2016’da İstanbul’da bana bir Türk vatandaşı hediye etti.

Bu tarihi olayı yaşadığım için, o gün tüm cesaretini ve özgür iradesini ortaya koyan dost Türkiye halkının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

 

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