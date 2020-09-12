Bu pankart çok tepki çekti! Herkes şaşkına döndü

İzmir’in Bornova ilçesinde oturan bir vatandaşın balkonuna astığı pankart gündem oldu. Bir anaokulu karşısında oturan H.A., çocukların sesinden rahatsız olunca balkonuna “Anaokulunu mahallemizde istemiyoruz” yazılı bir pankart astı.

Yazıyı gören öğretmen ve veliler, ilgili şahsa tepki gösterdi. Asılı pankart ile tepksini dile getiren site sakininin yazdığı “İzmir'in en sessiz ve sakin semti Profesörler Sitesi olarak mahallemizin huzur ve sessizliğini bozan bu anaokulunu mahallemizde istemiyoruz” yazdığı bu yazı tepkilerin odağı haline geldi.

Okula gelen öğretmen ve veliler pankartı görünce şaşkına döndü. Anaokulu öğretmenleri ise “burası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ruhsatları tam olan bir okul” ifadesini kullandı.

Öğrencilerin günde sadece 2 saat bahçede oynadığını dile getiren Taçgel, “Çocuklarımız, sadece sabah ve akşam birer saat olmak üzere bahçede oynuyor. Pankartı asan komşumuzla görüşmeye çalıştık ancak olumlu cevap alamadık. İletişim de kuramıyoruz. Pankartta 'semt sakinleri' adına yazıyor ama hiçbir komşumuzla bugüne kadar bir sorunumuz olmadı. Şaşkınlık içindeyiz. Bölgede 28 özel anaokulu ve 7 kolej bulunuyor. Hepsinin ruhsatları ve izinleri var. Ruhsatı olan bir kurumuz ve yapacağımız hiçbir şey yok. Çocuklarımızı çağdaş bir şekilde Türk toplumuna kazandırmaya devam edeceğiz. Pankartı gören velilerimiz de sinirlendi. Bazıları sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yaptı. İçinde çocuk sevgisi olmayan kişini hayata bakışı da olumlu olmaz" ifadelerini kullandı.