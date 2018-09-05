Bu paketten güç ve kazanç çıkacak

EKONOMİ SERVİSİ

Yerli üretimin öncelikli olduğu hükümetin ekonomi politikalarında, OSB’ler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerine büyük önem veriliyor. Açıklanan yeni desteklerle hem teknoloji üretenler hem KOBİ’ler birçok zorluğun üstesinden gelinmesi hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın bizzat takip ettiği 16 maddelik destek ve önlem paketinde ilk somut adımlar atılmaya başlandı. Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelinde öne çıkan tasarruf ilkeleri çerçevesinde sanayiciler ve girişimciler destekleniyor.Bu hafta itibariyle hızlandırılan 16 maddelik destek ve önlem paketindeki detaylar ise şöyle:

YERLİLEŞTİRME PROGRAMI

Sanayinin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 ürün grubu, teknoloji seviyesi, ithalat içindeki payı, uluslararası pazar ve rekabet potansiyeliyle ülkenin üretim yetenekleri dikkate alınarak incelendi. Buna göre, minimum 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları başlatıldı.

YERLİ ÜRÜNLERE FİYAT AVANTAJI

Orta ve yüksek teknoloji ürün grupları için kamu ihalelerinde yerli ürünlere yüzde 15 zorunlu fiyat avantajı tebliğinin etkin şekilde uygulanması için takip mekanizması oluşturuldu.

SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ETKİN UYGULAMA

Kamu ihalelerinde yenilik, yerlileştirme ve teknoloji transferini sağlayacak, sanayi işbirliği projelerinin yaygın ve etkin bir şekilde uygulanması için destek ve takip mekanizması oluşturuluyor.

HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE SET

İthal sanayi ürünlerinin can, mal, çevre güvenliği ve kalite açısından denetimi özenle gerçekleştirilmesi yönünde adımlar atılıyor. Bu yolla yerli üreticinin haksız rekabete maruz kalmasının önüne geçilecek.

OSB’LERDE BEDELSİZ ARSA

Organize sanayi bölgelerinde yatırım yapacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygulamasında ilk adımlar atılmaya başlandı.

TEŞVİK BELGELİ YATIRIMCILARA ARAZİ

Yatırım teşvik belgesi almış firmaların yatırım yeri bulma süreçleri için önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalanacak.

YEREL POTANSİYEL HAREKETE GEÇİRİLECEK

Yerel potansiyeli harekete geçirmek ve refahın tüm yurda dengeli yayılmasını sağlamak amacıyla kalkınma ajansları üzerinden yaklaşık bin 500 projeye 500 milyon lira destek sağlanması konusunda ekim ayında somut adımlar atılacak.

REKABET VE YENİLİKÇİLİK İÇİN YENİ FON

Bakanlığın, AB fonları desteğiyle yürüttüğü ‘Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı’ kapsamında, yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon Euro’luk fonun yatırımcıların hizmetine sunulması için hazırlıklar devam ediyor.

AR-GE’YE KUR FARKI AYARI

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nda yer alan 500 bin lira proje bütçesinin üst sınırı 600 bin liraya çıkarılıyor.

AR-GE’YE TİCARİ ÜRÜNDE DESTEK

Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin üretim ve ihracatını desteklemek amacıyla 50 milyon lira üretim yatırım desteği sağlanması konusunda çalışmalara hız verildi.

KOSGEB ALACAĞINA ERTELEME VE İHRACAT DESTEĞİ

KOSGEB’in geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ’lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken alacaklarının 2019 yılına ertelenmesi söz konusu.

Yatırım teşvik belgesine ücretsiz başvuru imkânı getirildi.

TSE ÜCRETLERİNDE İNDİRİM VE YAPILANDIRMA

Sanayicinin rekabet gücünü artırmak amacıyla TSE tarafından verilen TSE, TSE K, Hizmet Yeri Yeterlilik (HYB), Helal Yönetim Sistemleri uygunluk belgeleri belgelendirme ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılması söz konusu.

Patent, marka, tasarım başvuru ve tescilde indirim konusu da desteğin bir başka ayağını oluşturuyor.

KATAR İLE DOSTLUK VE TİCARETİMİZ PEKİŞİYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, bakanlıkta bir araya gelerek Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı (TEOA) parafladı. Bakan Pekcan, heyetler arası görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, asırlardır devam eden Türk-Katar dostluğunda bugün yeni bir aşama kaydedildiğini söyledi. Bakan Pekcan, “İki ülke arasında dostluğun ve ekonomik ilişkilerin pekiştirilmesiyle ilgili özel bir anlaşma paraflıyoruz. Anlaşmanın her iki ülkenin ticaret erbabına hayırlı olmasını ve ticaretlerinin bereketli olmasını diliyoruz” diye konuştu. Ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılmasını amaçlayan söz konusu anlaşmayla başta petrol türevleri doğalgaz gibi girdilerin ucuza teminiyle üretimde maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor. Telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsayan anlaşma, Türkiye’nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlayacak.