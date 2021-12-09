Bu özveriyi unutmamak lazım! Bir yanda Mustafa Varank diğer yanda kayakçı İmamoğlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Varank, genel kurulda görüşmeler sürerken eşinin hastanede doğum yaptığı haberini aldı. Bakan Varank eşi Esra Varank ve kızını görmek için hastaneye geçti. Bakan Varank, daha sonra tekrar TBMM'ye dönerek bakanlığının bütçe görüşmelerine katıldı.

Bu özveriyi unutmamak lazım

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Varank'ın çocuğunun doğumunu görmemek pahasına TBMM'de görevi başında olmasına dikkat çekildi. Varank'ın bu özverisine dikkat çeken Murat Alan, diğer yandan da Elazığ depreminin hemen ardından kayak tatili için Erzurum'a giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özverisizliğini hatırlattı.