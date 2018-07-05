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Bu otopark tamamlanınca ilk ve tek olacak!

Trabzon'da, 4'ü yerin altında olacak şekilde planlanan, 9 katlı ve 310 araç kapasiteli tam otomatik otoparkın yapımına başlandı. Otopark, tamamlandığında, Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olacak.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:38
Bu otopark tamamlanınca ilk ve tek olacak!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce planı hazırlanan tam otomatik katlı otopark, kent sakinlerinin park sorununa çözüm olacak. Hacıkasım mevkisi Yavuz Selim Bulvarı üzerinde yapımına başlanan, 4'ü yerin altında olacak şekilde planlanan, 9 katlı ve 310 araç kapasiteli otopark tamamlandığında otomasyon sistemiyle Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olacak. Sahibinin girişe bırakacağı araç, otomasyon sistemi ile park yerine ulaşacak, okutulacak kartla araç, yine otomatik olarak çıkışa gelecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonlulara verdikleri bir sözü daha yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şehir merkezine katlı otopark kazandırmak için uzun zamandır çalışma yaptıklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, "Bu alanı belediyemiz bütçesinden 25 milyon TL ödeyerek, kamulaştırdık. Sonrasında Türkiye örneklerini inceleyerek, projemizi hazırladık. İhale sürecinin ardından yapım çalışmalarımıza başladık. Şehir merkezimizin otopark ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak olan bu dev eseri kısa sürede şehrimize kazandırmış olacağız. Trabzon'umuza hayırlı olsun"

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 16:38
  1. Trabzon
  2. Otopark
  3. Karadeniz

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