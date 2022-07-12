Bu organize terörü durdurun! Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 çocuktan kötü haber
Mersin Toroslar'da başıboş köpeklerin kovalaması sonucu yola çıkan çocuklara, araba çarptı. Çocuklardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Başıboş köpekler, hem insanlara hem de hayvanlara zarar vermeye devam ediyor.
Saldırılarıyla birçok kişiye zarar veren başıboş köpekler, bu kez de 2 çocuğun araba çarpmasına neden oldu.
Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanılan olayda, başıboş köpekler çocukları kovaladı.
Köpeklerin kovaladığı çocuklara araba çarptı
Korkuyla köpeklerden kaçan çocuklar, yola fırladı. O esnada yoldan geçen bir otomobil, çocuklara çarptı.
Durumları ağır
Yaralanan 2 çocuğun durumunun ağır yolduğu belirtildi.
Olay anı kamerada
Olay, sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.