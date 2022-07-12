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Gündem Bu organize terörü durdurun! Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 çocuktan kötü haber
Gündem

Bu organize terörü durdurun! Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 çocuktan kötü haber

Mersin Toroslar'da başıboş köpeklerin kovalaması sonucu yola çıkan çocuklara, araba çarptı. Çocuklardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 22:12:00 -

Başıboş köpekler, hem insanlara hem de hayvanlara zarar vermeye devam ediyor.

Saldırılarıyla birçok kişiye zarar veren başıboş köpekler, bu kez de 2 çocuğun araba çarpmasına neden oldu.

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanılan olayda, başıboş köpekler çocukları kovaladı.

Köpeklerin kovaladığı çocuklara araba çarptı

Korkuyla köpeklerden kaçan çocuklar, yola fırladı. O esnada yoldan geçen bir otomobil, çocuklara çarptı.

Durumları ağır

Yaralanan 2 çocuğun durumunun ağır yolduğu belirtildi.

Olay anı kamerada

Olay, sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

 

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