Bu organize terörü durdurun! Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 çocuktan kötü haber

Başıboş köpekler, hem insanlara hem de hayvanlara zarar vermeye devam ediyor.

Saldırılarıyla birçok kişiye zarar veren başıboş köpekler, bu kez de 2 çocuğun araba çarpmasına neden oldu.

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanılan olayda, başıboş köpekler çocukları kovaladı.

Köpeklerin kovaladığı çocuklara araba çarptı

Korkuyla köpeklerden kaçan çocuklar, yola fırladı. O esnada yoldan geçen bir otomobil, çocuklara çarptı.

Durumları ağır

Yaralanan 2 çocuğun durumunun ağır yolduğu belirtildi.

Olay anı kamerada

Olay, sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.