Bu oranı memleketinde alamadı! FETÖ ve PKK’lıların sandıklarından Bay Kemal çıktı!

14 Mayıs öncesinde “baharlı, güneşli” sloganlarla PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakmayı vadeden Kemal Kılıçdaroğlu, karşılığını sandıkta gördü. FETÖ’cülerin çoğu oyunu Kılıçdaroğlu’ndan yana kullandı. PKK’dan da önemli bir destek alan Kılıçdaroğlu, ikinci tur için de terör örgütlerinin ümidi oldu.

Seçimdi, atmosferiydi, meydanıydı derken ikinci tura kaldı 9 gün…

14 Mayıs öncesine kadar liderler, seçmenin nabzını yokladı, propagandalarıyla desteklerine talip oldu.

7’li koalisyonun ortaya çıkardığı aday CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu da, 11’inci kez yenilmemek için büyük çaba sarf etti ancak başarılı olamadı.

Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK'nın oylarını da aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na yine fark attı.

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Liderlerin meydanlardaki söylemleri, bu seçimde de karşılığını buldu.

14 Mayıs öncesinde “baharlı, güneşli” sloganlarla PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakmayı vadeden Kemal Kılıçdaroğlu’na sandıkta büyük teveccüh gösterildi.

5 bin FETÖ'cüden 4 bini 'Kemal' dedi

FETÖ’cülerin yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi’ndeki 5 bine yakın tutuklu ve hükümlünün 4 bini Kılıçdarğlu’na oy verdi.

PKK’lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda ise Erdoğan’a 164 oy çıktı.

Burada Kılıçdaroğlu ismi yine ön plandaydı. CHP Genel Başkanı’na tam 2 bin 274 verildi.

HDP de istediğini aldı

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde milletvekilliği seçimlerinde ise oyların büyük bir çoğunluğunun HDP’ye verildiği görüldü.

1 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de 517, 2 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de 413, 3 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de 377 oy çıktı.

2 bin 53 oyun 1.922’si HDP’ye, 244’ü CHP’ye, 133’ü ise AK Parti’ye verildi.