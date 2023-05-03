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Medya Bu olursa, birileri çok fena kudurur! Türkiye'nin gururu KIZILELMA ile ilgili bomba çıkış
Medya

Bu olursa, birileri çok fena kudurur! Türkiye'nin gururu KIZILELMA ile ilgili bomba çıkış

Yeniakit Publisher
2023-05-03 14:53:00 -
Bu olursa, birileri çok fena kudurur! Türkiye'nin gururu KIZILELMA ile ilgili bomba çıkış

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Cebeci, "mükemmele yakın eşsiz bir uçak" olarak nitelendirdiği KIZILELMA ile ilgili beklentisini dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Cebeci, "mükemmele yakın eşsiz bir uçak" olarak nitelendirdiği KIZILELMA ile ilgili beklentisini dile getirdi. KIZILELMA'nın tam görünmezlik kazanması halinde Türkiye'nin de büyük bir devrime imza atmış olacağını belirten Cebeci, özetle şunları kaydetti:

"Motor çalıştıran Milli Muharip Uçağı, 5. nesil bir savaş uçağı olacak. Önünde daha birkaç yıl var. Avrupa ise 6. nesil savaş uçağını yapıp Amerika’dan hızla kopmak ve F-35 saltanatından kurtulmak istiyor. İşte tam bu noktada MMU 6. nesile çevrilebilir. KIZILELMA ise mükemmele yakın eşsiz bir uçak. Bu uçak da tam bir görünmezlik kazandığında daha yolun başında birçok savaşın galibi olacaktır."

 

 
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