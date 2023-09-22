Bu olay kemalistlerin bakış açılarını deşifre etmiştir

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, 17 yaşındaki lise talebesinin Mustafa Kemal'i koruma kanunu kapsamında tutuklanması da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Neredeyse dar ağacı kuracaklar, 17 yaşındaki çocuğu asacaklar. Kenan Evren yaş büyülterek bazı gençleri astırmış, bunlar, "Yaş büyütmeye gerek yok, Atatürk'ümüze hakaret mi etti, sallandıralım gitsin" diyecek noktaya gelmişler.

Ben bu noktada, solcuların, kemalistlerin, kendi felsefelerini, kendi bakış açılarını; hem çocuklara yönelik bakış açılarını, hem öğrencilere yönelik bakış açılarını, hem de özgürlük noktasındaki bakış açılarını deşifre eden bu olayın inşallah hem Atatürk'e karşı saygısızlıkları azaltması noktasında bir vesile olur... Hem de diğer taraftan da siz Atatürkçüyüz diyorsunuz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın annesine bile edilen küfürleri, "Bunu söyleyen çocuk yahu ne olmuş" diyorsunuz. Bunu söyleyenlerin riyakarlıklarını göstermesi açısından da inşallah hayırlara vesile olur diyorum.