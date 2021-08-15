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Ekonomi BÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

BÜ öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 13:29:00 -
BÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Beykent Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 15 Öğretim Üyesi alınacak. İlana konu olan kadrolar tam zamanlı.

Profesör  kadrosuna  başvuracakların,  başvuruda  bulunduğu  fakülte  ve  bölümü  belirten  bir  dilekçenin  ekinde,  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  öğrenim durumunu  gösteren  belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  doçentlik  belgesi,  bilimsel  yayın  ve  çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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