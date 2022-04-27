Bu numara tutmaz başka kapıya! Aytun Çıray AK Parti’nin adayını açıkladı

Muhalefet kanadından, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi komedyenlere taş çıkarır cinsinden iddialar gündeme getiriliyor.

AK Parti kanadından sürekli “Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” açıklaması gelmişti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,"Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız." derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır” şeklinde defalarca açıklamalarda bulunmuşlardı.

Bahçeli de ‘Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır’ demişti

MHP lideri Devlet Bahçeli, birçok kez yaptığı açıklamada "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır" demişti.

Aday belli fakat Çıray yeni bir isim açıklıyor!

Cumhur İttifakı’nın adayının kim olacağı konusunda kamuoyunda küçük bir şüphe dahi bulunmazken İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray’ın “Bence AKP'nin cumhurbaşkanı adayı Sn Hulusi Akar olacak.” şeklindeki açıklaması “komedi” olarak değerlendirildi.