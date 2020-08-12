Bu notla paylaştı: Bir anda AK Parti Kadın Kolları Başkanı konuşuyor sandım

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AK Parti Kadın Kolları'nın İstanbul Sözleşmesi'ne tepki göstermek yerine sahip çıkması, bu nedenle de Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak'ı hedef alması tepki toplamaya devam ediyor.

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı'nın İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili açıklamalarını paylaşan Gazeteci Yazar Sabri Balaman, Vatan Partisi'ni tebrik etti.

Sabri Balaman şu ifadelerde bulundu:

"Bir anda sanki! Ak Parti kadın koları başkanı konuşuyor sandım, alkışlar Vatan Partisi'ne gelsin, ne de olsa bu ülkenin evlatlarıdır.

Adam gibi dinleyip, nasıl bir çıkmaza girdiğimizi öğrenin, kimden! Vatan Partisi'nden. Tebrikler"

"AK Parti ise Dilipak gibi bir Müslüman kardeşini mahkemelerde süründürmeye hazırlanıyor"

Gazeteci Yazar Fatih Tezcan ise yaptığı açıklamada "Kemalist Vatan Partisi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı duruyor ama AK Parti savunuyor, üstelik AK Parti Dilipak gibi bir Müslüman kardeşini mahkemelerde süründürmeye hazırlanıyor. Buyrun bakalım. İbretlik bir durum. Çok üzülüyorum." ifadesinde bulundu.