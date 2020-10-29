Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı
Kendi partisinin seçimlerde alacağı oyu dahi açıklayamayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin oyunun 34'lere düştüğünü iddia etti. Partisinin silik imajını düzeltmek için kırk takla atan Davutoğlu'nun altının dolduramadığı iddiaları "acınacak halde" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV'nin Özel Yayın'ında sorularını yanıtladı.
Kurduğu partinin silik imajını düzeltmek için AK Parti’yi eleştiren açıklamalarına her gün bir yenisini ekleyen Davutoğlu, yine şaşırtmadı.
AK Parti'nin 'oyu' iddiası
AK Parti'nin oylarıyla ilgili yorumda bulunan Davutoğlu, "AK Parti'den kaçan oylar ki şu an yüzde 15, 16 civarındadır. 49,5'dan 34'lere düştü" dedi.
Kendi partisinin dahi alacağı oyu açıklayamayan Davutoğlu’nun AK Parti hakkında değerlendirmede bulunması ‘komik’ karşılandı.