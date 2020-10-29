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Siyaset Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı
Siyaset

Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı

Kendi partisinin seçimlerde alacağı oyu dahi açıklayamayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin oyunun 34'lere düştüğünü iddia etti. Partisinin silik imajını düzeltmek için kırk takla atan Davutoğlu'nun altının dolduramadığı iddiaları "acınacak halde" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:31:00 -
Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV'nin Özel Yayın'ında sorularını yanıtladı.

Kurduğu partinin silik imajını düzeltmek için AK Parti’yi eleştiren açıklamalarına her gün bir yenisini ekleyen Davutoğlu, yine şaşırtmadı.

AK Parti'nin 'oyu' iddiası

AK Parti'nin oylarıyla ilgili yorumda bulunan Davutoğlu, "AK Parti'den kaçan oylar ki  şu an yüzde 15, 16 civarındadır. 49,5'dan 34'lere düştü" dedi.

Kendi partisinin dahi alacağı oyu açıklayamayan Davutoğlu’nun AK Parti hakkında değerlendirmede bulunması ‘komik’ karşılandı.

 

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Yorumlar

eser eser

sen kimsin
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vurucu

reisin gölgesinde adam oldu çapsız boy fukarası o zamanı yaşıyorum sanıyor
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