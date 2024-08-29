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Yerel Bu nefret neden? Önce otomobille eziler sonra tekme tokat dövdüler
Yerel

Bu nefret neden? Önce otomobille eziler sonra tekme tokat dövdüler

Yeniakit Publisher
2024-08-29 14:49:00 -

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, aracını tamirciden almak isteyen bir adam saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlıların önce aracıyla adamı çarpıp yere düşürdüğü, ardından yerde dakikalarca tekmelediği görülüyor. Saldırganlar, dövdükleri adamın fotoğrafını çekip olay yerinden kaçtı.

İddialara göre olay dün Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Aracını tamirden almak için servise gelen Ferdi K., kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliler içinde bulundukları araçla önce Ferdi K.'ya çarpıp yere düşmesini sağladı. Çarpmanın etkisiyle yerde acı içinde kıvranan adamın yanına gelen iki şüpheli yerde dakikalarca tekmeledi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların engellemeye çalışmasına rağmen yumrukladıkları adamın bir de fotoğrafını çeken iki şüpheli ardından araca binerek hızla olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferdi K., olayın faillerinden Selçuk D.'den şikayetçi oldu.
Polisin olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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