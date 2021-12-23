Bu ne yaman çelişki? 'Kürdistan'dan rahatsız oluyorum' diyen Kılıçdaroğlu 'Kürdistan' hayali kuran HDP'yi PKK'dan ayrı tuttu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'te bir şahsın 'Burası Kürdistan' ifadesine sessiz kalmasının ardından gündeme gelen sözde 'Kürdistan' söylemi ve HDP'yle ilgili düşüncelerini açıkladı.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor. Özellikle Millet İttifakı cephesinde HDP'ye yönelik farklı açıklamalar gerginliğe neden oluyor.

Geçtiğimiz gün Ankara Elmadağ’da katıldığı muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasında Kılıçdaroğlu “HDP’ye ne diyorsunuz? İttifakta mı? Kimileri ‘Kürdistan diyor rahatsız oluyor musunuz?" sorularına yanıt verdi.

'Kürdistan lafından rahatsız oluyorum'

CHP Lideri Kürdistan denilmesinden rahatsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu? HDP ittifakta değil, bir işbirliği içinde de değiliz. Ama biz herkesle olduğu gibi HDP ile de görüşüyoruz. 6.5 milyon oy almış bir parti. Meclis’te başkanvekili var, milletvekilleri var, HDP’li Meclis Başkanvekili’nden söz istiyoruz, AK Parti de istiyor."

'PKK ile HDP'yi ayırmak lazım'

HDP'lilerin 'Apo'nun heykelini dikeceğiz', 'Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz' şeklinde açıklamalarına rağmen terör örgütü PKK ile siyasi uzantısı HDP'nin aynı olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "PKK ile HDP’yi ayırmak lazım. Biz terörün karşısındayız. Biz, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’yle birlikte altı parti güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşuyoruz. Onlar da ittifakta yok. Ama altı parti konuşuyoruz anayasayı." ifadelerini kullandı.