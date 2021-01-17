Bu ne yaman çelişki! Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç uyarı: Tasfiye etmek istiyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar'a konuştu. Kendi hareketleriyle çelişkili ifadeler kullanan Davutoğlu, CHP ile kol kola gittiğini unutarak 28 Şubatçıların vesayetine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Uyarıyorum" diyerek çağrıda bulundu.

"Erdoğan'ı tasfiye edecekler" iddiası

"Türkiye ve Erdoğan, şu anda 28 Şubatçıların vesayeti altında. 28 Şubat'ta Türkiye'ye otoriter bir deli gömleği giydirmek isteyenler, şu anda Erdoğan'ı kuşatmış durumda." ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Sayın Erdoğan'ı buradan uyarıyorum, aklı başında herkesi uyarıyorum, bundan sonraki ilk aşamada Erdoğan da tasfiye edilecek ve muhafazakarların bir daha başı dik dolaşamayacakları tarzda otoriter rejim kurulacak" dedi.

"Siyasi denklemi değiştirdik"

Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin engellendiğini iddia ederek "Türkiye'de siyasi denklemi Gelecek Partisi değiştirmiştir. Gelecek Partisi'nin önünü diğer aktörlerle birlikte engellemeye çalışıyorlar. Diğer partilerin önünde bir engel yok ama Gelecek Partisi engelleniyor" iddiasında bulundu.

"Bu öldürme kastıyla yapılan bir eylemdir"

Sopalı ve silahlı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın kafasına 17 dikişi atıldığını ve ameliyat olduğunu hatırlatan Davutoğlu "Bu öldürme kastıyla yapılan bir eylemdir. Fiilen içinde silahlı vardır. Beş kişiden, ikisi silahlı." dedi.