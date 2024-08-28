Bu ne rezalet böyle? Boğaz'da sazlı sözlü mehtap turları yapan Üsküdar Belediye Başkanı yukarı doğru hiç mi kafasını kaldırıp bakmamış?

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, İstanbul'daki kaçak yapılaşma sorunlarına dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Selek, Vaniköy'deki kaçak villaların inşaatının kimse tarafından fark edilmemesini eleştirdi. Bu tür olayların, belediyelerin ve yetkililerin göz yumduğu ciddi problemler olduğunu belirten Selek, kanunların sadece zayıfları yakaladığına, güçlülerin ise cezasız kaldığına vurgu yaptı. Fatih Selek, şunları kaydetti:

"Fi tarihinde yaşanmış bir olay...

İstanbul'da bir ilçe belediye başkanı gazetecilerle sohbet ediyor.

Konu batan bir inşaat şirketiyle ilgili.

Bir gazeteci "Sayın başkan" dedi, "İlçede imar izni 20 kata kadar ama bu şirket 37 kat çıkmış."

"Görmedik ki" diye cevap verdi başkan.

Gazeteci cevabı yapıştırdı: "Nasıl görmezsiniz sayın başkan, inşaat belediyenin tam karşısında!"

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İstanbul Vaniköy'de orman içinde bir villa gündem oldu. Bakanlık ekip gönderdi. İnşaat durduruldu.

Sorumlu tutulan İBB de "Bizden basit inşaat izni almışlardı, büyütmüşler, mühürledik" açıklamasını yaptı.

Oysa kaçak villa bugünün işi değil. Araziyi alanlar ağaçları talan edip adım adım genişlemiş. Adnan Oktar'dan kalan sahada inşaat bir yıldır sürüyormuş!

Google Haritalar yıl yıl gösteriyor. Görüntülerde yenisini yapmak için binayı yıkan kepçelerin bile fotoğrafı var.

Nedense bu süre zarfında kabak gibi inşaatı kimse görmemiş. Arazi İmamoğlu'nun Emirgân'daki 50 milyon dolarlık saray yavrularının çaprazında kalıyor. Gidip gelirken "Şehremini"nin karşıdan hiç dikkatini çekmemiş!..

Valide Sultan gemisiyle Boğaz'da sazlı sözlü mehtap turları yapan Üsküdar Belediyesi başkanı yukarı doğru hiç mi kafasını kaldırıp bakmamış.

Türkiye'de işler böyle.

Kimse sesini çıkarmadığı sürece kimileri işini tıkır tıkır yürütüyor. Vaniköy'deki garabete bir meslektaşımız dikkat çekmese kimsenin umurunda olmayacaktı.

"Kanunlar örümcek ağları gibidir: Zayıfları ağa yakalanır, güçlüler ağı delip geçer" demiş bir düşünür. O misal.

HalkTV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz manzaralı inşaatında da benzer skandallar yaşanmıştı. Mahiroğlu bildiğini okudu. Rus oligark da unutulur."

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