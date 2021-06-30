Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Madem yaşam hakkını savunuyorsunuz o zaman PKK’ya da tepki gösterin

Hasan Eğrigöz Ankara

Binlerce asker, polis, korucu şehit eden, kadın, çocuk demeden 10 binlerce masum canı katleden, insanların yaşam hakkını elinden alan eli kanlı terör örgütü PKK’ya para aktaran ve sözcülüğünü HDP, sözde yaşam hakkını savunan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin devletin yaşam hakkını savunmasıyla çeliştiğini ifade etti. İstanbul Sözleşmesi üzerinden siyaset yapmaya çalışan ve kendince insan haklarını savunduğunu sanan HDP, oysa binlerce masumun yaşam hakkını elinden alan PKK’ya şimdiye kadar tek bir şey diyemedi.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını Meclis’te gündeme getiren HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, “Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere birçok kesimin yaşam haklarını savunan sözleşmeden çekilmek devletin yaşam hakkını savunma iddiasıyla çelişmemekte midir?” ifadelerini kullandı.