Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Madem yaşam hakkını savunuyorsunuz o zaman PKK’ya da tepki gösterin
Sözde kadını koruyan ancak aileyi yıkma eşiğine getiren İstanbul Sözleşmesi’nin yarından itibaren geçerliliğini kaybedecek olması HDP’yi de üzdü. Yıllardır masum insanların yaşam hakkını elinden alan terör örgütü PKK’ya ses çıkarmayıp, tam aksine sözcülüğünü yapan HDP, İstanbul Sözleşmesi’nin yaşam haklarını savunan bir sözleşme olduğunu savunarak fesh edilmesine tepki gösterdi.
Hasan Eğrigöz Ankara
Binlerce asker, polis, korucu şehit eden, kadın, çocuk demeden 10 binlerce masum canı katleden, insanların yaşam hakkını elinden alan eli kanlı terör örgütü PKK’ya para aktaran ve sözcülüğünü HDP, sözde yaşam hakkını savunan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin devletin yaşam hakkını savunmasıyla çeliştiğini ifade etti. İstanbul Sözleşmesi üzerinden siyaset yapmaya çalışan ve kendince insan haklarını savunduğunu sanan HDP, oysa binlerce masumun yaşam hakkını elinden alan PKK’ya şimdiye kadar tek bir şey diyemedi.
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını Meclis’te gündeme getiren HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, “Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere birçok kesimin yaşam haklarını savunan sözleşmeden çekilmek devletin yaşam hakkını savunma iddiasıyla çelişmemekte midir?” ifadelerini kullandı.