Bu ne mutluluk Şaban Sevinç? Yeniden Refah Partisi’ne oy mu vereceksiniz?

Gazeteciler Sinan Burhan ve Şaban Sevinç arasında İstanbul adayı konusunda tartışma yaşandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz’ünde katıldığı programda Altınöz’ün “İstanbulda aday çıkarabiliriz” açıklaması üzerine gerilim yaşandı. Şaban Sevinç ve CHP’lilerin AK Parti’nin kaybetmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Sinan Burhan, Şaban Sevinç’in son dakika! paylaşımını eleştirerek “Şaban Sevinç bugüne kadar YRP’nin hangi sözünü paylaştı, YRP’ne oy mu vereceksiniz” dedi.

CHP’li Şaban Sevinç’in Yeniden Refah paylaşımı TV 100 ekranlarında yayınlanan “Özgür İfade” programa damga vurdu. Yeni Akit yazarı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan Gazeteci Şaban Sevinç’in YRP’nin İstanbul’dan aday göstermesi ile ilgili yaptığı paylaşıma atıfta bulunarak, “Şaban Sevinç az önce sayın Altınöz’ün adaylığı ile ilgili son dakika olarak sevinç mesajı attınız. Neden diye sordu? Burhan, “ben sizin gibi İmamoğlu’nu destekleyip tarafsızım demiyorum” dedi.

Şaban Sevinç sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

“Son dakika… İstanbul’da biz aday çıkaralım, AK Parti bizi desteklesin. Çünkü AK Parti İstanbul’da ve Ankara’da kaybetmiş durumda. Biz lider partiyiz. Ak Parti hızla aşağıya düşüyor. Biz ise hızlı şekilde yükseliyoruz. Mehmet Altınöz Yeniden Refah Partisi”