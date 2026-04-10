Bu ne menem iştir! Metres skandalı sonrası CHP'li başkandan pes dedirten savunma: Referans oldum ama...

Bornova Belediyesinde ’bankamatik memuru’ çalıştırıldığı ve ’nitelikli dolandırıcılık’ yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüphelilerden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki savcılık ifadesinde şüpheli Aslıhan Aksoy’un işe başlaması için sadece referans olduğunu kaydetti. Bilindiği üzere Aslıhan Aksoy, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yardımıyla Bornova Belediyesi'nde işe girmiş ve "bankamatik memuru" gibi hiç çalışmadan maaş almıştı.

Başkan Ömer Eşki, "Belediyede binlerce insan çalıştığı için bu kişinin fiilen işe devam edip etmediği hususunda herhangi bir bilgiye sahip değilim.

Şüpheli kişiye belediye tarafından ödenen yaklaşık beş aylık maaş, İ.A. tarafından kredi çekilerek belediye veznesine ödenmiş ve zarar giderilmiştir.

Ben sadece rica üzerine şüphelinin belediyede işe girişine yardımcı oldum.

Öncesinde kendisini tanımam. Uşak Belediye Başkanı ile olan ilişkisini ve daha önce Uşak Belediyesinde çalıştığını bilmiyordum.

Dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiyorum. Bilerek bu durumlara göz yummadım, bilseydim başlangıçta kesinlikle müdahale ederdim" şeklinde konuştu.

Dosyada yer alan diğer şüpheliler P.K. ve İ.A.’nın ise verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmeyerek olayla hiçbir bağlantıları olmadığını söyledikleri öğrenildi.