Bu ne kıyafet! Bu ne rezillik Skandallarıyla gündemden düşmeyen bu kadına bir de bu kıyafetle istiklal marşı okuttular

Oğuzhan Uğur'un Deprem bölgesinde “Baraj patladı” diye sansasyona neden olup depremzedeleri korkuya iten sözlerini unutmuş gibi, “Korkmayın çünkü bir milleti korku ile dizginlemek ihtiyaç duyulan tavizlere en geçerli bahaneleri sağlar. İşte tam da bu yüzden İstiklal Marşımız 'Korkma!' diye başlar..." diyerek İmam Hatiplilere ağır hakaretler eden Gülşen adlı şarkıcıyı sahneye davet etti.

Gülşen bu programda İstiklal Marşı okudu. İğrenç kıyafeti ile ABD özgürlük anıtına benzeyen Gülşen gündeme bomba gibi düştü. Gülşen'ın kıyafetinden İstiklal Marşı'nı söylemesine kadar her konu sosyal medyada konuşuldu.

Mahrem yerlerini açık bırakarak sahnede İstiklal Marşı’nı okuyan Gülşen adlı şarkıcı Sosyal Medyada tepki topladı.