Bu ne kibir böyle Ali Koç? Gözlerinden ateş fışkırırken diğer yanda mütemadiyen tehditkar

Akşam gazetesi yazarı Taceddin Kutay, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın karşılaşmasının Fenerbahçe camiasında oluşturduğu etkiyi değerlendirdi. Kutay, Koç'un kibirli tutumunun dikkat çektiğini ve programın sosyal ve siyasal açıdan önemli bir gözlem fırsatı sunduğunu belirtti. İşte Kutay'ın yazısının ilgili bölümü:

"Elbette ben de merak ettim Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un karşı karşıya gelince neler konuşacaklarını, nasıl bir enerjinin açığa çıkacağını ve programı seyrettim. Fenerbahçe gündemiyle çok ilgilendiğim için değil, spor programları izleyicisi olduğumdan hiç değil; merakımı en çok tahrik eden, Ali Koç'un Aziz Yıldırım karşısında nasıl bir resim ortaya koyacağıydı. Küçümsemeyiniz, sosyal ve siyasal olarak önemli bir gözlem imkanı sunar bu sahnenin ikonografisi.

Jimmy Jib kamera programın başında Ali Koç'un hemen yanından çekmeye başlayınca oturuşunu gördüm. Sağ dirseğinin üzerine yaslanarak, neredeyse yatar vaziyette, bacak bacak üstüne atış tarzı son derece mütehakkim... Rahmi Koç'tan aldığınız bir lord enerjisi vardır ya, yahut Ömer Koç'ta gördüğünüz, içe sinmiş nezaket ve beyefendilik... Sanırım futbolla çok meşgul olduğu için, Ali Koç söz konusu olunca arrogant bir tutum olarak çıkıyor karşınıza. Hitap ve ricaları da ilginç biçimde, bir Ortaçağ feodal senyörünü andırıyor. Bunun sosyo ekonomik, ailevi, eğitime bağlı sebepleri olduğunu zannetmiyorum; zira merhum Mustafa Koç da dahil olmak üzere aile fertlerinin hiçbirinde böyle bir tutuma denk gelmiş değiliz. Bu tercih edilmiş bir arroganz. Neden böyle bir duruşu tercih ediyor, bundan muradı nedir bilmiyorum Sayın Koç'un ancak sürekli bir hara gürele içinde, tribünden atlayan, saha ortasında boğaz sıkan bir figür var karşımızda. Gözlerinden ateş fışkırırken diğer yanda mütemadiyen tehditkar... (...)"



ÖNE ÇIKAN VİDEO