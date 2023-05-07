  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye turist akını başlıyor! Körfez'den 6 milyon kişi gelecek: Konuşulan rakam heyecanlandırdı

Ses kaydı itirafı getirdi! CHP’li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı doğrulandı

7'li koalisyonun ekonomi kadrosu belli oldu

Stokçuluk yapan bayiler şimdi yandı... Bakanlık harekete geçti

İYİ Parti'de parti’de FETÖ kavgası! Fetö şişede durduğu gibi durmuyor

Yetkili isim bombayı patlattı: ATAK-2’nin motorları Türkiye’de üretilebilir

Ukrayna Rusya'nın hipersonik füzesini düşürdü

Rusya’dan o ülkeyi kızdıracak açıklama! Avrupa'daki liderliğini kaybedecek

İngiltere çatırdıyor! Belize ve Jamaika'da Birleşik Karalık'tan ayrılık sesleri

Kirli pazarlık deşifre oldu! HDK Kurultayı’nda kararlaştırıldı! Kılıçdaroğlu’na destek HDP’ye bakanlık! Madde madde ortaya çıktı
Medya Bu ne iddia böyle! Sonra morarmayasın Uğur Dündar
Medya

Bu ne iddia böyle! Sonra morarmayasın Uğur Dündar

Yeniakit Publisher
2023-05-07 13:51:00 -
Bu ne iddia böyle! Sonra morarmayasın Uğur Dündar

Her seçim öncesi artık bir klasik haline gelen “Büyük dip dalga geliyor. AK Parti seçimi kaybedecek” hezeyanlarına bu seçim öncesi de Uğur Dündar sarıldı.

Her seçim öncesi artık bir klasik haline gelen “Büyük dip dalga geliyor. AK Parti seçimi kaybedecek” hezeyanlarına bu seçim öncesi de Uğur Dündar sarıldı.  

Sözcü gazetesi yazarı Dündar, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak "Büyük dip dalga geliyor" yorumunu yaptı. 

Dündar, yazısında özetle “Günlerdir İstanbul'da, özellikle neredeyse her sokağını bildiğim tarihi yarımadada dolaşıp, toplumun her kesiminden insanların nabzını tutuyorum. (…) Öfkeli yığınlar, 2002 seçimlerinde (…) iktidara getirdikleri AKP ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir sandık dersi vermek için 14 Mayıs'ı iple çekiyorlar…" iddiasında bulundu.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23