Bu ne iddia böyle! Sonra morarmayasın Uğur Dündar

Her seçim öncesi artık bir klasik haline gelen “Büyük dip dalga geliyor. AK Parti seçimi kaybedecek” hezeyanlarına bu seçim öncesi de Uğur Dündar sarıldı.

Sözcü gazetesi yazarı Dündar, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak "Büyük dip dalga geliyor" yorumunu yaptı.

Dündar, yazısında özetle “Günlerdir İstanbul'da, özellikle neredeyse her sokağını bildiğim tarihi yarımadada dolaşıp, toplumun her kesiminden insanların nabzını tutuyorum. (…) Öfkeli yığınlar, 2002 seçimlerinde (…) iktidara getirdikleri AKP ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir sandık dersi vermek için 14 Mayıs'ı iple çekiyorlar…" iddiasında bulundu.



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