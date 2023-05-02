Bu ne ekrem! Camları mı sulatıyorsun, yangını mı söndürüyorsun?

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında perşembe günü çıkan yangın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerince yaklaşık 60 saatin sonunda ancak söndürülürken geride ağır hasar bıraktı.

Binadaki yangın sırasında bir de patlama sesi duyuldu. İtfaiye ekipleri olay yerine 10 dakika içinde gelse de, alevlerle mücadele konusunda gerekli koordinasyon sağlanmadı.

Yangın 60 saat boyunca kontrol altına alınamazken, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB itfaiyesi, yangını seyretmekle yetindi.

Bu görüntü her şeyi anlatıyor

İtfaiye ekiplerinin işini ciddiye almadığının en büyük kanıtı, olay yerinde çekilen görüntüler oldu. Yangın 5'inci katta devam ederken, ekipler 3'üncü katı suluyordu!..

Kamuoyunda da büyük tepkilere neden olan görüntüler, CHP'li İBB yönetiminin hesap vermesi gereken onlarca konudan sadece biri olarak tarihe geçti.

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İşte o görüntü: