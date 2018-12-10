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Bu ne biçim sendika başkanı? Ergün Atalay'dan küstah sözler!

Asgari ücret toplantısında söz alan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Fransa'daki 'sarı yeleklilerin' protestolarını işaret ederek sokak eylemleriyle tehdidinde bulundu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:31
Bu ne biçim sendika başkanı? Ergün Atalay'dan küstah sözler!

Fransa'da çıkan olaylar; Almanya, Belçika ve Hollanda'ya da sıçradı. Eylemciler, ATM'leri patlatıp, lüks mağazaları yağmaladı. Ortalık savaş alanına dönerken, Fransız polisi çaresiz.

Avrupa'yı saran Sarı Yelekliler eylemleri devam ederken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan küstah bir tehdit geldi.

"Üç gün sonra burada görür müyüz?"

Asgari ücret tespit komisyonunda konuşan Atalay, "Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider. İşte gördük Fransa’da gitmediğini. Üç gün sonra bizim burada görür müyüz görmez miyiz? Bize bağlı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:31
  1. Asgari ücret toplantı
  2. Ergün Atalay
  3. Sarı Yelekliler
  4. Fransa

YORUM YAZ

  • mehmet soylumehmet soylu15 dk önce
    başkan ayda eline geçen para kaç tl? ha diyorsan "ayda 30 bin tl geçiyor ama geçinemiyorum, hayat pahalılığını protesto ediyorum" hakkındır yürü slogan at afiş aç, fakat sokakta siyonist askerciliği oynamaya kalkma, geziymiş filan burası fıransa değil sparta
  • Hamido Hamido 17 dk önce
    Herkes bir başkasının hakkını gasbet bana ver diyor devlete, nerden bulursan bul ver diyor. Vermezsen yakarım yıkarım diyor, halbuki devletin adil paylaşım yapıp yapmadığına, devletin imkanlarına bakmak lazım, sen aldığının karşılığını verebiliyormusun, üretebiliyormusun ona bakmak lazım.
  • chp can halvaşichp can halvaşi20 dk önce
    ... ahlak yasasından ne anlıyorsunuz siz?..
  • ibrahimibrahim20 dk önce
    Fransız-İş............................. savcılar göreve ..
  • ibrahimibrahim22 dk önce
    kibarca .....................
  • MuhammedMuhammed23 dk önce
    Bu ne biçim sendika.Sendika dediğin iktidarın emrinde olur.İşçiler kendilerine verilenle yetinmek zorunda .Hak aramak neyin nesi.1600 TL neyinize yetmiyor.Nankörlük etmeyin.Şükredin.
  • HACI HACI 25 dk önce
    Sıkıysa dene. Bu millete bi zarar gelirse aynısı sanalda gelir.
  • NurNur29 dk önce
    Hasan!!!! Sende teröristsin hak adam gibi istenir yakarak yıkarak milletin devletin malına zarar vererek değil .kul hakkıdır terördür yapılan sokakta kim bu işleri yaparsa yaptıysa kahrolsun fişek veren tehdit edenlerinde Ahirette eller yakalarında olacak
  • Tokatlı Tokatlı 34 dk önce
    Cumhuriyet savcılarını acil bir şekil bunun gibi sözde stk temsilcilerini açığa alması gerekmektedir bu zihniyetler işçinin maaşı üzerindenEGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR Milletin seçmiş olduğu DEVLET BASKANINA meydan okumaktır bunlar eski türkiye özlemi çeken stk baronlarıdır
  • zakozako34 dk önce
    sen kimsin ...
  • HanzoHanzo35 dk önce
    Sıkar koçum
  • MisafirMisafir37 dk önce
    Türk iş başkani bunu yaparsa gavurlar neler yapar
  • denizdeniz39 dk önce
    Bırakın onu bunu,sizin karneniz kıyak.Garibanın maaşı ne olacak.
  • chp can halvaşichp can halvaşi40 dk önce
    ... değil sarı yelekli,her renkten yelekli meydanlara dökülür!!..
  • emiremir42 dk önce
    adam kocaaaa sendika baskani olmus bir kapasiteye sahip ne soyledigini biliyor niye kustah olsun 3,5 siyasetci ve onun yalakasi bir basinami biraksin hak aramayi
  • NİHALNİHAL47 dk önce
    Zorbalık Vandallık Tehditle yönetilme öylemi?Yöneticilere demokrasiye ne gerek varkiHaydutlarlar ve destekçileri çarkı döndürsün oldun bitsin.Yaşanırmı görünsün o haydutlar günsonunda birbirlerini ve destekçilerinide yok eder unutma!Yaşamanın kuralları vardır herkes o kurallara uymalıdır aksi kimse çalışmaz üretmez çark dönmez topunuz yok olursunuz
  • bekirbekir48 dk önce
    Sayın Başkan,O şom ağzını hayra aç.Konuşman,çok yakışıksız,ve gereksiz.Mesuliyetine müdrik ol.Önce,sen muhatabını dinle,ne istiyorlar,ne nerecekler bir gör,sonra pozisyonunu al,münasip bir dille ne yapacağını konuş.Bizim buralarda erken öten horozun ibibiği traş edilir.İbiğine sahip çık.Sayın Başkan,sizin teşkilatta,1973 den beri hala,fasılasız başkan olan,sendikanın malını mülkünü dandik ihalelerle sözde satın alan başkanlar var mı? Bizim buralarda böyle birisinin var olduğunu biliyorum da,
  • ASACAN ASACAN 49 dk önce
    ASACAN BUNUN GİBİLERİ
  • İsaİsa49 dk önce
    Anlayışınıza ...
  • Cüneyt Cüneyt 50 dk önce
    Savcılarımız harekete geçmeli. Bu ve benzeri açıklamada bulunmak toplumu nümayişe çağırmak olurki; Bu en büyük suçtur.
  • ihsanihsan50 dk önce
    bu sendikka başkanı değil teörist provakatör derhal görevden alınsın
  • chp can halvaşichp can halvaşi54 dk önce
    egemenlerin ve devleti soyanların uykusu kaçtı!sendika başkanını yürekten kutluyorum!ne oldu havuz götürücüleri,kızılay meydanında hak ve emek mücadelesi verenler,taksimde üretimden gelen güç kullanıldığında ve bu eylemler başka iktidarlar döneminde iken neden sesiniz çıkmıyordu!!korku sardı heralde,bağırmanız ondandır!!
  • GolgeAdamGolgeAdam54 dk önce
    Zaten askari ucrete yuzde 27 zam gelmesse gorun siz ne oluyor,
  • ferhatferhat55 dk önce
    Dünya halklari malesef 17. yüzyilda Allahsiz ve ahlaksiz ideolojlere dayali kurulmus olan liberal Dünya düzenine karsi cikmakta. Malesef ülkemizde de Osmanlinin son dönemlerinde baslayip Cumhuriyetin kuruus döneminde bu alcak ve ahlaksiz küresel Dünya düzeninene siyasi ve ekonomik olarak entegre edilmis, zira halkin öz iradesi ve öz ahlaki asagalanarak millet iradesi bu alcak küresel güclere hizmet eden hainler tarafindan bir asirdir bastirilmis. Artik dünya ve Türkiye halki olan bitenlerden bi haber degiller. Basimiza gecen liberal sag, liberal sol ve liberal islamcilar helen ihenet ve gaflet icindeler, zira bu basiretsiz alcaklar memleketi altin tepside siyonist ve liberal küresel güclere siyasi ve ekonomik anlamda servis ettiler. Sadece basörtüsü yasagini kaldirmak ile milli olmak anlamina gelmez. Bankalari ve milli sermayeyi küresel ve liberal güclere teslim etmek te gayri milli bir davranistir. Dünyadaki mazlum halklar artik bu sapkin liberal Dünya düzenini ni kabul etmiyor, bunu da ne liberal müslümanlar nede liberal sagcilar nede liberal sol olarak isimlendirilen alcak ve hain küresel güclere hizmet eden partiler milletimize ve dünya halkina kabul ettiremiyecekler.
  • hasanhasan57 dk önce
    biz öyle demiyoruz adalet olsun,,,
  • mikail okuroglumikail okuroglu57 dk önce
    sendika olarak ikinci sömürücü olarak ne yaptınız bir işletmeniz varda ortamdan bi lira fazlanız mı var işciye farksız adil biryardımınızmı var !!!??
  • hasanhasan58 dk önce
    ya fetöcüdür ya pkklı olmadı chpli,,size göre hak hukuk adalet isteyen herkes terörist zaten
  • Alkan Alkan 59 dk önce
    BU TÜRKIYE düsmani baskanin HAKKINDA derhal sorusturma açilmasi kaçinilmaz serefsiz pislik isleri gücleri ORTALIGI KARISTIRMAK it SÜRÜLERI siyonist ler
  • Akbulut ilAkbulut il59 dk önce
    Bu kendini ne sanıyor eylem yapmak çok mu kolaygezi olayları dan bir gün oradaydım Almanya'ya vardım baktım her taraf yanıyor bu olayları tasvip etmiyorum böyle sendikacı bozuntusu hertarafı kırar milleti öldürür
  • yusufyusuf1 sa önce
    İte de hakkını verebilmek, Haso ya da hakkını verebilmek önemlidir. Bunu yapamazsan Sen de bir Fransız olursun. Önemli olan haklar karşısında Fransız olmamaktır.
  • vatan vatan 1 sa önce
    hükümet 16 yılda bu beşli çetenin adamları türkişi kovamadı ahbab çavuş ilişkisiyle.her kurumda hak iş seferberliği başlatamadı başımıza bunlar çorap çrebişir sendika baronu bunlar
  • ......1 sa önce
    Abi var ya, vatana ihanet eden, vatan hainlerini tespit eden bir ekip kurulmalı. Bunu Atatürk yaptı. Erdoğan da yapsın. Kılıçdaroğlu, Türk-İş başkanı, Demirtaş, FETÖ, DEAŞ hepsini asacaksın. İstiklal mahkelemelerinin yaptığı gibi.
  • NurNur1 sa önce
    Sen ahlaksız terbiyesiz vatan hainisin senin fötöden pkkdan farkınyok yada bunadın ne duruyor devlet tutuklayın bu adamı yatırın bakırköye bu densizi
  • adaletolsunadaletolsun1 sa önce
    bunun tüm malvarlığını sokağa çıkacaklara verecen
  • DalDal1 sa önce
    Adamı gerdirirler denesene
  • SerdarSerdar1 sa önce
    erkekse çıksın meydana boyunun ölçüsünü alalım rahat battı herhalde
  • haydahayda1 sa önce
    reis bu i.i görevden al başına çorap örer...
  • cccccc1 sa önce
    Sarı yelek hayali kuranlara sarı etek veya sarı ceset torbası yakışır. Pamuk montajı Müessesemizin hediyesidir.
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