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Yerel Bu nasıl vicdansızlık! Çöpten bebek cesedi çıktı
Yerel

Bu nasıl vicdansızlık! Çöpten bebek cesedi çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-19 17:33:00 -
Bu nasıl vicdansızlık! Çöpten bebek cesedi çıktı

Akıllara durgunluk veren olay Antalya'da yaşandı. Katı atık bertaraf tesisinde yapılan çöp ayrıştırma işlemi sırasında işçiler tarafından bebek cesedi bulundu.

Olay, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde bulunan katı atık bertaraf tesisinde meydana geldi. Çöp ayrıştırma işlemleri sırasında işçiler yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde jandarmanın yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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