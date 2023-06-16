  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den Bakan: Ukrayna ülkesine silah desteği gelişmesini, son durumu duyurdu: Türkiye'de orada olacak

Emekli maaş ve ikramiyelerinde flaş gelişme

Merkez Bankası dolar gelişmesini son dakika olarak duyurdu: Dolar kuru 2,5 lira birden...

Binyamin Netanyahu'nun tek çaresi Başkan Erdoğan! Görüşebilmek için randevu istiyor

ABD'den Türkiye'nin yanında yer alan Avrupa ülkesine küstah tehdit: Onaylamazsanız silah vermeyiz

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı! Açık açık 'Genel Başkanlık' için...

Ekrem’in adamının itirafı: Rekabeti önlerdi!

Petrolde 3. müjde Kato'dan! Gabar'ın 4-5 katı

Serbest piyasada döviz fiyatları

İran'dan Türkiye'ye karşı çok büyük alçaklık! Ermenistan Tahran'ı satıp her şeyi itiraf etti
Medya Bu nasıl paşa! Rezalet ki ne rezalet
Medya

Bu nasıl paşa! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-06-16 12:07:00 -
Bu nasıl paşa! Rezalet ki ne rezalet

Daha önce yaptığı açıklamalarda Bayraktar TB2'lerin yerli olmadığını öne süren CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk, yine Baykar'ı hedef aldı. Rusların 100'den fazla Bayraktar TB2 düşürdüğünü savunan Ertürk, kanıtlanmamış iddiaların yer aldığı bir haberi paylaştı. Ertürk’e tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ise Ertürk’le Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bir tercihte bulunmak zorunda kalsa Paşinyan’ı seçeceğini belirtti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Bayraktar TB2'lerin yerli olmadığını öne süren CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk, yine Baykar'ı hedef aldı. Rusların 100'den fazla Bayraktar TB2 düşürdüğünü savunan Ertürk, kanıtlanmamış iddiaların yer aldığı bir haberi paylaştı.

Ertürk’e tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ise Ertürk’le Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bir tercihte bulunmak zorunda kalsa Paşinyan’ı seçeceğini belirtti. Altınok, bu tercihinin sebebini de açıkladığı yazısında şunları kaydetti: 

“Kurmaylık formasyonunu merak ettiğimiz paşaya işini öğretmek gibi olmasın, bu yaptığı psikolojik harbin dik âlâsıdır.

Yoksa silah lobiciliği mi demeliyiz?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öyle ya, bir zamanlar mensubu olduğu ordunun envanterinde yer alan ve Türkiye'nin en önemli ihraç kalemlerinden olan bir savaş aracını, Batılı silah tüccarlarının advertorial haberleriyle gömmenin başka ne izahı var?

İsmi de Türker... Soyadı ise Ertürk.

Birkaç kez tekrar edince otomatikman "Tanrı Türk'ü korusun" falan demeye başlıyorsunuz.

Haklısınız, yıllarca ayrılıkçı Kürt hareketin liderliğini yapan da Ahmet Türk'tü.

Görevi süresince Suriye'deki milyonlarca Müslüman'ın hayatını kaydıran ABD Başkanı'na Hüseyin adını seçenlerden korkulur!

Başlıktaki soruya gelince...

Tabii ki Paşinyan.

Ermenistan'ın "milliyetçi muhalefetinin" lincine aldırmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gelmeye cesaret etti. Soru sormak yerine kendisine nutuk atan Türk gazetecileri bile centilmence göğsünde yumuşattı.

Ve tüm bunları darboğazdaki ülkesinin tek şansının Türkiye olduğunu gördüğü için yaptı.

Bence yurtseverliği, "Türkiye, Ermenistan-Azerbaycan savaşında cihatçıları kullandı" diye NATO ağzıyla ülkesini şikâyet eden partiden mebus adayı olan "ulusalcılarla" kıyas kabul etmez.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mücahid/Fr

Fransa'ya göç eden ermeni milleti, çocuklarına "Er" eki vermişler, kimliklerini unutmasınlar diye.

memleketin taslari bagli, kopekleri serbest...nerede bu devlet, bu dusmanca ozel psikolojik harpciye gerekeni yapmali

.......
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23