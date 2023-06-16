Bu nasıl paşa! Rezalet ki ne rezalet

Daha önce yaptığı açıklamalarda Bayraktar TB2'lerin yerli olmadığını öne süren CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk, yine Baykar'ı hedef aldı. Rusların 100'den fazla Bayraktar TB2 düşürdüğünü savunan Ertürk, kanıtlanmamış iddiaların yer aldığı bir haberi paylaştı.

Ertürk’e tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ise Ertürk’le Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bir tercihte bulunmak zorunda kalsa Paşinyan’ı seçeceğini belirtti. Altınok, bu tercihinin sebebini de açıkladığı yazısında şunları kaydetti:

“Kurmaylık formasyonunu merak ettiğimiz paşaya işini öğretmek gibi olmasın, bu yaptığı psikolojik harbin dik âlâsıdır.

Yoksa silah lobiciliği mi demeliyiz?

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Öyle ya, bir zamanlar mensubu olduğu ordunun envanterinde yer alan ve Türkiye'nin en önemli ihraç kalemlerinden olan bir savaş aracını, Batılı silah tüccarlarının advertorial haberleriyle gömmenin başka ne izahı var?

İsmi de Türker... Soyadı ise Ertürk.

Birkaç kez tekrar edince otomatikman "Tanrı Türk'ü korusun" falan demeye başlıyorsunuz.

Haklısınız, yıllarca ayrılıkçı Kürt hareketin liderliğini yapan da Ahmet Türk'tü.

Görevi süresince Suriye'deki milyonlarca Müslüman'ın hayatını kaydıran ABD Başkanı'na Hüseyin adını seçenlerden korkulur!

Başlıktaki soruya gelince...

Tabii ki Paşinyan.

Ermenistan'ın "milliyetçi muhalefetinin" lincine aldırmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gelmeye cesaret etti. Soru sormak yerine kendisine nutuk atan Türk gazetecileri bile centilmence göğsünde yumuşattı.

Ve tüm bunları darboğazdaki ülkesinin tek şansının Türkiye olduğunu gördüğü için yaptı.

Bence yurtseverliği, "Türkiye, Ermenistan-Azerbaycan savaşında cihatçıları kullandı" diye NATO ağzıyla ülkesini şikâyet eden partiden mebus adayı olan "ulusalcılarla" kıyas kabul etmez.”