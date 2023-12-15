  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

İşçilerin zam diye ayaklandığı Türk otomotiv devinden flaş karar! Üretim durduruluyor

Durgunluk satış rakamlarına da yansıdı ama! Sizce konut yatırım aracı olmaktan çıktı mı?

Dövize yatırım yapanlara çok kötü haber! Merkez Bankası Başkanı, tüm Türkiye’ye ilan etti! İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu

Son dakika! Seçil Erzan soruşturmasında 'Fatih Terim' gelişmesi

Hatice Kolçak'ın son altın tahmini infiale neden olacak! Öyle bir rakam söyledi ki, duyan Kapalıçarşı'ya koşacak

Saadet Partili Hasan Bitmez 'doğum gününde' son yolculuğuna uğurlandı

Putin’den bomba “Erdoğan” çıkışı! Ha bu da birilerine kapak olsun! Ne oldu, renginiz mi soldu?

Zam öncesi beklenmedik gelişme! Ünlü banka tüm emeklilere 'hayır' diyemeyecekleri bir teklif yaptı

Fitch'ten Türk bankaları için yeni mesaj!
Gündem Bu nasıl öğretmen Allah aşkına! Öğrencilerine öyle bir ödev verdi ki, “Sen manyak mısın be” dedirtti! Delinin zoruna bak
Gündem

Bu nasıl öğretmen Allah aşkına! Öğrencilerine öyle bir ödev verdi ki, “Sen manyak mısın be” dedirtti! Delinin zoruna bak

Yeniakit Publisher
2023-12-15 21:30:53 - 2023-12-15 21:30:52
Bu nasıl öğretmen Allah aşkına! Öğrencilerine öyle bir ödev verdi ki, "Sen manyak mısın be" dedirtti! Delinin zoruna bak

İsveç'te, liseli öğrencilerine "terör saldırısı planlama" ödevi veren öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

İsveç'te, liseli öğrencilerine "terör saldırısı planlama" ödevi veren öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

İsveç'te bir öğretmenin verdiği ödev, İsveç'te büyük tepki çekti. Lise öğrencilerinden "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" isteyen öğretmen, eğitim yetkilileri ve polis tarafından soruşturuluyor. Öğretmen, okul yönetimi tarafından görevden uzaklaştırıldı. Okul yönetimi, öğretmeni görevden uzaklaştırdıklarını ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23