Bu nasıl öğretmen Allah aşkına! Öğrencilerine öyle bir ödev verdi ki, “Sen manyak mısın be” dedirtti! Delinin zoruna bak
İsveç'te, liseli öğrencilerine "terör saldırısı planlama" ödevi veren öğretmen görevden uzaklaştırıldı.
İsveç'te, liseli öğrencilerine "terör saldırısı planlama" ödevi veren öğretmen görevden uzaklaştırıldı.
İsveç'te bir öğretmenin verdiği ödev, İsveç'te büyük tepki çekti. Lise öğrencilerinden "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" isteyen öğretmen, eğitim yetkilileri ve polis tarafından soruşturuluyor. Öğretmen, okul yönetimi tarafından görevden uzaklaştırıldı. Okul yönetimi, öğretmeni görevden uzaklaştırdıklarını ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.