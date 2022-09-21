Bu nasıl milli takım? Lüksemburg'u bile yenemediler... Tolunay Kafkas'a tepki büyük

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldı.

Genç milliler, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi.

Bulgaristan'da oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 23 ve 76. dakikada Burak İnce, 38. dakikada Sami Satılmış ve 62. dakikada penaltıdan Başar Önal kaydetti. Lüksemburg'un gollerini ise 4, 13 ve 68. dakikada Leon Elshan ve 73. dakikada penaltıdan James Alves Rodrigues attı.

Türkiye, eleme turunda ev sahibi Bulgaristan, Lüksemburg ve Azerbaycan ile aynı grupta yer alıyor. Milli takım, eleme turundaki ikinci maçını 24 Eylül Cumartesi günü Azerbaycan ile yapacak.

Elemelerde 13 grupta ilk 2 sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü ekip ve sıralamada birinci basamakta bulunan Portekiz, 2023'te düzenlenecek Elit Tur'da mücadele etmeye hak kazanacak. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Malta, 2023'te finallerde yer alacak.