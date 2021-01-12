Bu nasıl kafa? CHP'li Tunç Soyer "Agamemnon" kepazeliğini böyle savundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki yüzer vapur iskelesinin adını ‘Agamemnon’ koymuştu. Agamemnon, Anadolu’ya saldıran Yunan kralının adı. Birinci dünya savaşında da Agamemnon ismi verilen bir savaş gemisiyle Çanakkale’ye saldırılmıştı.

Bu değişikliğin ardından yoğun tepkiler alan Tunç Soyer, gelen eleştirilere karşı Agamemnon ismini savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda konuşan Soyer, Agamemnon isminin tartışılmasının anlamsız olduğunu savunarak, “Yüzlerce binlerce yıl biz bu topraklarda bunlarla iç içe yaşadık. Bunlardan yüksünmedik. Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Neden, bunu anlamakta zorlanıyorum. Neden bu kadar rahatsız olunur?” dedi.