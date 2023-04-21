Bu nasıl iş Temel Karamollaoğlu! Saadet'in binasındaki o posteri görenler gözlerine inanamadı

CHP Genel Merkez binasına Kemal Kılıçdaroğlu posteri asılmadığını, ancak Saadet Partisi’nin binasına asıldığını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Saadet'in Kılıçdaroğlu aşkının nereden geldiğini irdeledi.

Selvi, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Bu yazıyı yazmadan önce 6’lı Masa’nın genel merkezlerini kontrol ettim.

Sadece Saadet Partisi Genel Merkezi’nde asılıydı.

Saadet Partisi Genel Merkezi’ne önce Kılıçdaroğlu’nun posterini asmışlardı. Sonra onun yanına Temel Karamollaoğlu’nun posterini eklemişler.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saadet Partisi’ndeki Kılıçdaroğlu hayranlığı nereden geliyor bilmiyorum. Çünkü CHP Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu posteri asılmamış ama Saadet Partisi’nin binasında asılı.

Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığı da SP Genel Merkezi’nde açıklanmıştı. Hem de 28 Şubat’ta Erbakan’a karşı söylenen İzmir Marşı ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları eşliğinde açıklanmıştı.

O FOTOĞRAF EKSİK

Saadet Partisi Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun posterini asmışlar ama eksik kalmış. O posterin yanına bir de Kılıçdaroğlu’nun imzasını asmalıydılar. Hangi imzayı diyeceksiniz.

28 Şubat’ta Erbakan’ı başbakanlıktan indirip partisini kapattılar. Ama bununla yetinmediler. 80 yaşındaki Başbakan Erbakan’ı hapse sokmakta kararlıydılar. Kayıp trilyon davası açtılar. Bugün Erbakan’a methiyeler dizenler o gün Erbakan’ı partisinin parasını çalmakla suçladılar. Erbakan yargılandı, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erbakan, aldığı hapis cezası nedeniyle 30 Ocak 2004 tarihinde SP Genel Başkanlığı’ndan istifa etmek zorunda kaldı. Sıra Erbakan’ın hapse girmesine gelmişti.

ERDOĞAN, ‘BU HAKSIZLIK’ DEDİ

O dönem başbakan olan Erdoğan bu durumdan rahatsızdı. Cemil Çiçek’in tanımıyla, AK Parti’nin denetimli serbestlik altında siyaset yaptığı günlerdi. Buna rağmen, “Bu bir haksızlıktır. Bu haksızlığın giderilmesi lazım” dedi. Erbakan’ın hapse girmesini önleyecek yasal düzenleme yapılması için talimat verdi. Erbakan adına Recai Kutan ve Şeref Malkoç ile hükümet kanadından Cemil Çiçek ve Sadullah Ergin konunun takipçisiydi.

Sürekli hastalık nedeniyle Erbakan’ın hapse girmesini önlemek için infaz yasasında değişiklik yapan bir kanun çıkarıldı.

SEZER VETO ETTİ

Ancak kanun Cumhurbaşkanı Sezer’e takıldı. Sezer, kişiye özel düzenleme olmaz gerekçesiyle Erbakan’la ilgili yasal düzenlemeyi, yasayı veto etti. Erdoğan arkasında durdu. Yasa değiştirilmeden tekrar çıkarılınca Anayasa gereği Sezer onaylamak zorunda kaldı. Böylece Erbakan hapse girmekten kurtuldu. Önce ev hapsi kolaylı?? getirildi, sonra sa?l?k raporu ile o zorunluluk da kald?r?ld?.

Sonu?ta?ğı getirildi, sonra sağlık raporu ile o zorunluluk da kaldırıldı.

Sonuçta Erbakan’ın hapse girmesi önlendi.

CHP İPTALİNİ İSTEDİ

Peki bu iş burada bitti mi? Bitmedi.

Saadet Partisi’nin ittifak içinde olduğu CHP, Erbakan’ın hapse girmesini önleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. CHP’li Muharrem Kılıç ve Feridun F. Baloğlu, 110 milletvekilinin imzasıyla yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. CHP’nin iptal gerekçesi Ahmet Necdet Sezer’in veto gerekçesine dayanıyordu.

KILIÇDAROĞLU İMZA ATTI

Saadet Partisi Genel Merkezi’ne posteri asılan ve SP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu o zaman ne yapmıştı? Kılıçdaroğlu, Erbakan’ın hapse girmesini önleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran milletvekillerinden biriydi.

Eğer Anayasa Mahkemesi Kılıçdaroğlu’nu haklı bulup yasal düzenlemeyi iptal etseydi 80 yaşındaki Erbakan’ın hapse girmesinin yolu açılacaktı.

ERDOĞAN SİZE NE YAPTI

Merhum Erbakan’ı hapsi girmekten kurtaran Erdoğan’ı değil, Erbakan hapse girsin diye Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyi içinize sindiriyorsunuz.

Erbakan’ın hayali olan Ayasofya’yı açan Erdoğan’ı değil, Ayasofya’yı müzeye çeviren CHP’yi destekliyorsunuz. Erbakan’ın hayali olan Taksim’e cami yaptıran Erdoğan’ı değil, Taksim’e cami yapılmasını engelleyenlerin yanında yer alıyorsunuz. Erbakan’ın hedefi olan başörtüsü yasağını kaldıran Erdoğan’ı değil, başörtüsü yasağının mimarı CHP’yle ittifak yapıyorsunuz. Erbakan’ı deviren 28 Şubatçılardan hesap soran Erdoğan’ı değil, 28 Şubatçıların adayı olan Kılıçdaroğlu’nu destekliyorsunuz.

O FOTOĞRAFI DA ASIN

Oldu olacak, Saadet Partisi Genel Merkezi’ne astığınız Kılıçdaroğlu posterini sağına, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru imzasını da büyüterek asın. Tam olsun."