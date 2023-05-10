Bu nasıl iş Allah aşkına! Cumhurbaşkanı mı seçiyoruz, müstemleke valisi mi?

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Bu dış politikayı 180 derece değiştireceğim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok fena köşeye sıkıştırdı.

-Hafazanallah- Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması halinde yaşanacakları sıralayan Genç, “Suriye ve Irak'ta operasyon yapılmayacak. Askerlerimiz geri çekilecek. Katar'daki üssümüz kapatılacak, 'Mavi Vatan' unutulacak, Azerbaycan'la araya mesafe konacak, Akdeniz'de, Karadeniz'de petrol-doğalgaz aramayı bırakacağız, AB ne isterse yapacağız, Rusya-Ukrayna savaşında taraf olacağız” dedi.

Genç, “Cumhurbaşkanı mı seçiyoruz, müstemleke valisi mi?” diye sorduğu yazısında şunları kaydetti:

“Elbette eski Türkiye'yi gayet iyi biliriz. Yaşanmışlıklarımız var.

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Elektrik kesintileri, ulaşım, sağlık, alt yapı üst yapı, gırtlağa kadar borçlu ülke, ara rejimler, darbeler..vs, gibi bir kısım başlıklar açsak anlatmaya yüzlerce sayfa yetmez.

Kısaca Batı'nın çok gerisinde kalmış bir ülkeydik. Misal, 1999'daki Gölcük Depremi'nde yurtdışından gönderilen yardım paralarıyla memur maaşını ödemek zorunda kaldık. Öyle "milli ve yerli silah, İHA, uçak, gemi, tank, nükleer santral.., dünyanın en büyük havalimanı, uzay ajansı, uydu, yerli otomobil, dünyanın bilmem kaçıncı köprüsü, tüneli, hastanesi..," falan deseydi birisi, onu en yakın akıl hastanesine yönlendirirdik.

Peki ya demokrasimiz? Onu da Genelkurmay'ın ışıklarından takip ederdik!

Bunlarla ilgili yüzlerce binlerce köşe yazdık.

O kadar yazdık çizdik. Yalan söylemedik, kandırmadık, uydurmadık, çoğu zaman durum tespiti yaptık.

Haklı olduğumuzu bilmelerine rağmen hakikatle yüzleşmek, hizmetleri, büyük değişimleri görmek istemedi orta yaş ve üstü bir kesim muhalif.

Makul sebepleri de yoktu. Erdoğan'a karşı olmak için hep bir bahane uydurdular.

Belli bir yaş grubunun durumu böyleyken, eski Türkiye'yi yaşamamış bir kesim muhalif-protest gençlere anlatmak da zordu elbette.

Bu vatan hepimizin. Toprak bizim, bayrak bizim.

Bu vatanın bir evladı olarak seçimlerden önce hatırlatmak isterim.

Uyuyanlar tabii ki uyandı. Umudum, uyuma taklidi yapanların kalkması...

Aslında her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor.

Soralım.

Muhalefetin adayı Bye Kemal başka kimin adayı? Kimler destekliyor?..

ABD-Biden, AB, PKK, FETÖ...

Bir daha soralım; Türkiye'nin geleceğine dair ortak hedefleri ne ola ki?..

Sorun kendinize

"Her muhtara birer özel kalem (yardımcı) atanırsa Türkiye'de işsizlik sorunu biter" diyen birine değil Türkiye, Mikronezya'nın ekonomisi teslim edilir mi?..

"Jeremy Rifkin toplantıya neden (Zoom ya da Skype) ile katıldı, neden Türkiye'ye gelmedi?" diye sorulunca; "Allah aşkına teknolojiyi bir görsün millet. Ben oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum!" diyen birinin ne kadar teknolojik bir ufku olabilir?..

"Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım bulup 'getirdim'!" diyor.

Sorsana,

Daha seçilmemişsin, kim sana niye, neye karşılık o kadar para vermeyi taahhüt etsin? 'Getirdim' diyorsun, getirdiysen nerede bu 300 milyar dolar, nereye koydun?!

İkna olmadın mı, o zaman şunu sor;

"Bu dış politikayı 180 derece değiştireceğim" diyor Bye Kemal.

Yani mevcut dış politikaların tam tersini uygulayacak!

Suriye ve Irak'ta operasyon yapılmayacak. Askerlerimiz geri çekilecek. Katar'daki üssümüz kapatılacak, 'Mavi Vatan' unutulacak, Azerbaycan'la araya mesafe konacak, Akdeniz'de, Karadeniz'de petrol-doğalgaz aramayı bırakacağız, AB ne isterse yapacağız, Rusya-Ukrayna savaşında taraf olacağız, "Dünya 5'ten küçüktür" diyeceğiz.., öyle mi?!

Cumhurbaşkanı mı seçiyoruz, müstemleke valisi mi? (…)”