Bu nasıl insanlık? Eltisine kızıp öldürdüğü yeğeninin kanını içti

Hindistan'da 6 yaşındaki yeğenini, dört yaşındaki kız kardeşinin gözü önünde öldüren kadın gözaltına alındı.

30 yaşındaki cani kadın Vamthala Rasmo'nun cinayeti, küçük çocuğun annesiyle yaşadığı bir tartışmadan sonra işlediği tahmin ediliyor.

İddiaya göre Rasmo, eşiyle kavga ettikten sonra soluğu kayınbiraderinin evinde aldı. Ancak çok sinirli olan kadın aradığı teselliyi bu evde bulamadı çünkü eltisi kadına eve dönmesini öğütledi.

Yeğenini öldürüp kanını içti

Bunun üzerine daha da sinirlenen kadın eltisini ölümle tehdit ederek evden ayrıldı. İki yeğenini kaçıran kadın çocuklardan büyük olanının boğazını keserek kanını içti.

Olay yerinden kaçan küçük çocuk köye dönerek şahit olduklarını anlattı.

Köylüler vahşet noktasına ulaştığında her şey için çok geç olmuştu. Küçük çocuğun cesedine ulaşan köylüler gözü dönmüş kadını ağaca bağladı. Öte yandan köylüler polise verdikleri ifadede kadını küçük çocuğun kanını emerken gördüklerini iddia etti.

Kadın gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.