0553 313 94 23

Bu nasıl insanlık? Eltisine kızıp öldürdüğü yeğeninin kanını içti

Tecavüzler ülkesi olarak adlandırılan Hindistan'da tartıştığı eltisine kızan cani kadın, yeğeninin boğazını kestikten sonra kanını içti.

15 Şubat 2019 Cuma 18:29
Bu nasıl insanlık? Eltisine kızıp öldürdüğü yeğeninin kanını içti

Hindistan'da 6 yaşındaki yeğenini, dört yaşındaki kız kardeşinin gözü önünde öldüren kadın gözaltına alındı.

30 yaşındaki cani kadın Vamthala Rasmo'nun cinayeti, küçük çocuğun annesiyle yaşadığı bir tartışmadan sonra işlediği tahmin ediliyor.

İddiaya göre Rasmo, eşiyle kavga ettikten sonra soluğu kayınbiraderinin evinde aldı. Ancak çok sinirli olan kadın aradığı teselliyi bu evde bulamadı çünkü eltisi kadına eve dönmesini öğütledi.

Yeğenini öldürüp kanını içti

Bunun üzerine daha da sinirlenen kadın eltisini ölümle tehdit ederek evden ayrıldı. İki yeğenini kaçıran kadın çocuklardan büyük olanının boğazını keserek kanını içti.

Olay yerinden kaçan küçük çocuk köye dönerek şahit olduklarını anlattı.

Köylüler vahşet noktasına ulaştığında her şey için çok geç olmuştu. Küçük çocuğun cesedine ulaşan köylüler gözü dönmüş kadını ağaca bağladı. Öte yandan köylüler polise verdikleri ifadede kadını küçük çocuğun kanını emerken gördüklerini iddia etti.

Kadın gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:29
  1. Hindistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahsun Kırmızıgül'den itibar çalışması: Annem dindar biri, cami yapmak için para biriktirdi
    1. Mahsun Kırmızıgül'den itibar..
    2. Gaziantep’te 49 ayrı suçtan aranan..
    3. CHP’li Başkan Mirza : "CHP..
    4. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    5. Malatya’da Roma dönemine ait tarihi..
    6. E-5’i birbirine katan motosikletli..
    7. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    8. Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin..
    9. Malatya merkezli terör operasyonu
    10. Yücel Yılmaz, "Balıkesir’in bereketi..
    11. Silahla yaralama şüphelisi yakalandı
    12. Brezilya’daki baraj felaketi..
    13. Irak Ankara Büyükelçisi, GSO’da..
    14. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 24..
    15. İsrail askerleri Gazze sınırında 8..
    16. Yaya öncelikli bilinci için denetimler..
    17. İBB, “Türkiye - Azerbaycan Ortak..
    18. Cumhurbaşkanı’nın Bursa mitinginde..
    19. Gianni Infantino: “Türkiye..
    20. Başkan Özkan’dan hasta ziyareti
    21. Mersin’de kadınlar ’cinayetlere’ tepki..
    22. O başkan da CHP’den istifa etti
    23. İrlanda'dan İngiltere'ye "kötü..
    24. Çocuklar oynayarak Kur’an-ı kerim..
    25. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener..
    26. İmamoğlu, Nuri Çolakoğlu Kitaplığının..
    27. Bakan Soylu MHP Seçim Merkezini..
    28. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    29. İş yerine silahlı saldırı güvenlik..
    30. AK Parti Piraziz Belediye başkan adayı..
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler