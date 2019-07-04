0553 313 94 23

Bu nasıl ikiyüzlülük! ABD kınamaya bile engel oldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da darbeci Hafter tarafından göçmenlere yönelik saldırıyı ABD'nin desteğini alamadığı için kınayamadığı öğrenildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:47
Bu nasıl ikiyüzlülük! ABD kınamaya bile engel oldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da 40'tan fazla göçmen ve mültecinin ölümüne neden olan hava saldırısını görüştüğü oturumunda ABD'nin desteğini alamadığı için saldırıyı kınayamadı.

BM Güvenlik Konseyi, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmen ve mültecilerin bulunduğu merkeze düzenlenen hava saldırısıyla ilgili kapalı oturumda acil toplandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konseyin saldırıyı kınayan ve ateşkes çağrısı yapan açıklaması ABD'nin engeline takıldı. Diplomatlar, ABD'nin Washington'dan talimat beklediği bilgisini paylaştı.

Konseyi bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun ise BMGK üyelerine, Libya'da tarafların silahlarının kayda değer ölçüde arttığını söylediği öğrenildi.

BMGK'deki Libya toplantısının ardından Almanya'nın BM Daimi Temsilciği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya'daki saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

Guterres çağrı yapmıştı

Almanya, siyasi sürece dönülmesi ve tüm üye devletlerin Libya'ya uygulanan silah ambargosuna tam anlamıyla uyması çağrısı da yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki saldırıyı kınayarak bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Libya'da taraflara, göçmenlerin bulunduğu merkezin tam koordinatlarının daha önce verildiğini belirtirken, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği'' açıklamasında bulunmuştu.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların, başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında, ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:47
  1. ABD
  2. Libya
  3. Hafter
  4. BMGK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti karıştı! Yahudiler İsrail bayrağını yaktı
    1. Terör devleti karıştı! Yahudiler..
    2. Büyükşehir tiyatro ekibine 4 ödül
    3. Eşi ve bebeğinin önünde öldürüldü
    4. Balın kokusunu alan ayı kapıyı açmak..
    5. Hafter sözcüsü yaptıkları katliamı..
    6. Altınordu, Engin Bekdemir'i transfer..
    7. Gediz’e yeni yaya geçitleri çizildi
    8. Yeşilyurt Belediyespor Palancı ile..
    9. Kahramanmaraş’ta gerçeği aratmayan..
    10. Tütünle mücadele için denetimler..
    11. Başkan Yardımcısı Tohumcu parkları..
    12. Haliliye Belediyesi beton parke..
    13. Karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle..
    14. Başkan Beyazgül talimat verdi,..
    15. Memur-Sen’in yeni başkanı Hüseyin..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    17. Atıcılıkta "ilk kota" sevinci
    18. Sakarya Üniversitesi Çoksesli Korosu..
    19. Patrik Bartholomeos'tan İmamoğlu'na..
    20. Nemanja Andusic, Trabzonspor’un 131..
    21. İstanbul Havalimanı’ndan 100 bininci..
    22. Türkiye Petrolleri, Türkiye’nin en..
    23. Sezon açıldı, tezgahlar balıklarla..
    24. "Kültürel atmosfer toplum için nefes..
    25. Akçaray’ı Kuruçeşme’ye getirecek alt..
    26. BDR Thermea Group, dünyanın hidrojenle..
    27. Kirli planın detayları açıklandı!..
    28. İlk hacı kafilesi uğurlandı
    29. Angelino, yeniden Manchester City'de
    30. Melih Gökçek’ten İyi Parti’ye:Timsahla..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”