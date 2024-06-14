Bu nasıl hamle böyle? Türkiye'yi seçmeyip gidip Romanya'yı seçtiler
Son dönemde Türk yatırımcılar, ülkemizi kullanmak yerine Avrupa ülkelerini seçme kararı aldı. Özellikle Türk çelik üreticileri Romanya'yı üsse çevirdi.
Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker, "Türk çelik üreticileri Romanya’ya üs yaptı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
İşte o yazıdan öne çıkanlar...
Tekstilde Sırbistan, otomotiv yan sanayide Bulgaristan’a üs kuran Türk yatırımcılar, Romanya’yı çelik merkezi olarak konumlandırdı. Erdemir, Borusan, Akçelik'in ardından Ağır Haddecilik de Romanya’da üretim planlıyor.
Avrupa, Türk şirketlerinin son dönemde yatırımlarda en fazla ilgi gösterdiği bölge. Özellikle yerel hükümetlerin verdiği destek ve teşvikler, Türk şirketlerinin yatırımlarını kümelenme şeklinde yapmasını sağlıyor. Sırbistan tekstilde, Romanya otomotiv yan sanayide, Hırvatistan kimya ve lojistikte Türk girişimlerinin üs olarak kurduğu ülkeler oldu.
Türk yatırımcılarının küresel anlamda en yoğun olduğu ülke olan Romanya ise beyaz eşya, otomotiv ile birlikte çelik sanayisinde öne çıkıyor. Erdemir’in başlattığı bu furyaya Borusan gibi devlerin yanı sıra sektörün orta ölçekli firmaları da katılmış durumda.
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Son adım atan şirket İstanbul merkezli Ağır Global oldu. 1984 yılında kurulan, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında yer alan Ağır Global, Romanya’da tesis kurmaya hazırlanıyor. 2010 yılında Dilovası’nda sac, boru-profil üretimine başlayan Ağır Global, Romanya’da Çelik Servisi yatırımı yapacağını açıkladı. Türk irket, bunun için Romanya’da SIDMA Romania srl firması ile hisse alım sözleşmesi imzaladı. SIDMA, Romanya’daki Bükreş sanayi bölgesinde yer alan, tesisi, 6 bin 500 metrekare kapalı toplam 35 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilmiş durumda.
Romanya’ya ilk adım atan Türk metal şirketi Erdemir oldu. ABD’li US Steel, İngiliz Wellman, Alman Demag ve İsveçli Asea’nın kurduğu elektrik çeliği tesisini 2002 yılında satın alan Erdemir, Romanya’ya adım attı. Motor ve jeneratör sanayisinin ana girdilerinden olan elektrik çeliği üretimi konusunda Avrupa’daki sayılı üreticilerinden biri olan Erdemir Romanya, Targoviste’de yer alan LBE (Laminorul de Benzi Electrotehnice) tesisi 2002 yılında 20 bin ton ile başladığı üretimi120 bin tona çıkardı.
Borusan, 15 milyon euroluk yatırım yaptı
DÜNYA okurları hatırlayacaktır, Borusan’ın Romanya’daki ilk yatırımını. 2021 yılında duyurduğumuz, 2022 yılında Borusan’ın resmen açıkladığı Romanya yatırımı 15 milyon euroluk bir bütçeyi kapsıyor. Romanya Maliye Bakanlığı’ndan 5.8 milyon euroluk teşvik onayı alan şirket, 4 bin 800 metrekarelik üretim ve stoklama alanları bulunacak tesis ile 2026 yılında 10 bin tonun üzerinde kısa kesilmiş amortisör borusunu müşterilerine ulaştıracak. Tesis ile Borusan, ilk aşamada 50’den fazla kişiye istihdam olanağı sunacağını açıklamıştı.
Akçelik, önce Almanya, sonra da Romanya’dan şirket aldı
Romanya pazarına giren Türk şirketlerden biri de Akçelik oldu. Mart 2020’de Almanya’da şirket satın alan Akçelik, 2021 yılında Romanya Targovişte’de krom kaplı çelik çubuk ve boru üretimi yapan Tristar Steel’i bünyesine kattı. O dönem yeni yatırımlarla ilgili DÜNYA’ya konuşan Akçelik Genel Müdürü Yavuz Kılıç, demir-çelik sektöründe artan taleple birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırım kararı aldıklarını vurguladı.
Romanya Targovişte krom kaplı çelik ve boru üretimi yapan Tristar Steel şirketini satın aldıklarını belirten Kılıç, “Bu şirket, hareket üreten mekanik parçaların yapımı ve hidrolik sistemin dünyadaki kritik oyuncusu. Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Almanya ve İtalya pazarında çok güçlü. Yıllık 3.5 milyon metre üretim kapasitesine sahip. Bu kapasiteyi beş yılda iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” demişti.
Ukraynalı, İstanbul’da kurduğu şirketle üretim yapacak
Romanya sadece Türk şirketleri değil, Türkiye’de şirket kuran iş insanlarının da gözdesi olmuş durumda. Ukrayna kökenli İstanbul merkezli Ussuri Capital, bunlardan biri. Ukrayna kökenli iş insanı Roman Kurashev, Türkiye merkezli kurduğu Ussuri Capital şirketi ile Romanya’da çelik endüstrisine adım atacağını açıkladı. Planlanan tesis, yıllık 1,2 milyon ton çelik ve yine 1,2 milyon ton sıcak haddelenmiş rulo üretim kapasitesine sahip olacak.