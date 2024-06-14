Bu nasıl hamle böyle? Türkiye'yi seçmeyip gidip Romanya'yı seçtiler

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker, "Türk çelik üreticileri Romanya’ya üs yaptı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazıdan öne çıkanlar...

Tekstilde Sırbistan, otomotiv yan sanayide Bulgaristan’a üs kuran Türk yatırımcılar, Romanya’yı çelik merkezi olarak konumlandırdı. Erdemir, Borusan, Akçelik'in ardından Ağır Haddecilik de Romanya’da üretim planlıyor.

Avrupa, Türk şirketlerinin son dönemde yatırımlar­da en fazla ilgi gösterdiği bölge. Özellikle yerel hükümet­lerin verdiği destek ve teşvikler, Türk şirketlerinin yatırımları­nı kümelenme şeklinde yapma­sını sağlıyor. Sırbistan tekstilde, Romanya otomotiv yan sanayi­de, Hırvatistan kimya ve lojistik­te Türk girişimlerinin üs olarak kurduğu ülkeler oldu.

Türk yatı­rımcılarının küresel anlamda en yoğun olduğu ülke olan Romanya ise beyaz eşya, otomotiv ile bir­likte çelik sanayisinde öne çıkı­yor. Erdemir’in başlattığı bu fur­yaya Borusan gibi devlerin yanı sıra sektörün orta ölçekli firmala­rı da katılmış durumda.

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Son adım atan şirket İstanbul merkezli Ağır Global oldu. 1984 yılında kurulan, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında yer alan Ağır Glo­bal, Romanya’da tesis kurmaya hazırlanıyor. 2010 yılında Dilova­sı’nda sac, boru-profil üretimine başlayan Ağır Global, Romanya’da Çelik Servisi yatırımı yapacağı­nı açıkladı. Türk irket, bunun için Romanya’da SIDMA Romania srl firması ile hisse alım sözleşmesi imzaladı. SIDMA, Romanya’daki Bükreş sanayi bölgesinde yer alan, tesisi, 6 bin 500 metrekare kapalı toplam 35 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilmiş durumda.

Romanya’ya ilk adım atan Türk metal şirketi Erdemir oldu. ABD’li US Steel, İngiliz Wellman, Alman Demag ve İsveçli Asea’nın kurduğu elektrik çeliği tesisini 2002 yılında satın alan Erdemir, Romanya’ya adım attı. Motor ve jeneratör sanayisinin ana girdile­rinden olan elektrik çeliği üreti­mi konusunda Avrupa’daki sayılı üreticilerinden biri olan Erdemir Romanya, Targoviste’de yer alan LBE (Laminorul de Benzi Elect­rotehnice) tesisi 2002 yılında 20 bin ton ile başladığı üretimi120 bin tona çıkardı.

Borusan, 15 milyon euroluk yatırım yaptı

DÜNYA okurları hatırlayacak­tır, Borusan’ın Romanya’daki ilk yatırımını. 2021 yılında duyurdu­ğumuz, 2022 yılında Borusan’ın resmen açıkladığı Romanya yatı­rımı 15 milyon euroluk bir bütçe­yi kapsıyor. Romanya Maliye Ba­kanlığı’ndan 5.8 milyon euroluk teşvik onayı alan şirket, 4 bin 800 metrekarelik üretim ve stoklama alanları bulunacak tesis ile 2026 yılında 10 bin tonun üzerinde kı­sa kesilmiş amortisör borusunu müşterilerine ulaştıracak. Tesis ile Borusan, ilk aşamada 50’den fazla kişiye istihdam olanağı su­nacağını açıklamıştı.

Akçelik, önce Almanya, sonra da Romanya’dan şirket aldı

Romanya pazarına giren Türk şirketlerden biri de Akçelik oldu. Mart 2020’de Almanya’da şirket satın alan Akçelik, 2021 yılında Romanya Targovişte’de krom kap­lı çelik çubuk ve boru üretimi ya­pan Tristar Steel’i bünyesine kat­tı. O dönem yeni yatırımlarla ilgili DÜNYA’ya konuşan Akçelik Genel Müdürü Yavuz Kılıç, demir-çelik sektöründe artan taleple birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışın­da yatırım kararı aldıklarını vur­guladı.

Romanya Targovişte krom kaplı çelik ve boru üretimi yapan Tristar Steel şirketini satın aldık­larını belirten Kılıç, “Bu şirket, ha­reket üreten mekanik parçaların yapımı ve hidrolik sistemin dün­yadaki kritik oyuncusu. Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üze­re Almanya ve İtalya pazarında çok güçlü. Yıllık 3.5 milyon metre üretim kapasitesine sahip. Bu kapasiteyi beş yılda iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” demişti.

Ukraynalı, İstanbul’da kurduğu şirketle üretim yapacak

Romanya sadece Türk şirket­leri değil, Türkiye’de şirket ku­ran iş insanlarının da gözdesi ol­muş durumda. Ukrayna kökenli İstanbul merkezli Ussuri Capital, bunlardan biri. Ukrayna kökenli iş insanı Roman Kurashev, Tür­kiye merkezli kurduğu Ussuri Ca­pital şirketi ile Romanya’da çelik endüstrisine adım atacağını açık­ladı. Planlanan tesis, yıllık 1,2 mil­yon ton çelik ve yine 1,2 milyon ton sıcak haddelenmiş rulo üre­tim kapasitesine sahip olacak.