Bu nasıl “Hak-Muhammed-Ali” yolu?
Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bu nasıl “Hak-Muhammed-Ali” yolu?" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.
Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalefetin müjdelere ilişkin hazımsızlığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte o yazı:
Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi nihayet dün gerçekleşti..
Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün düzenlenen “Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni” ile karaya ulaştırıldı..
Oysa ilk müjde ne zaman verilmişti?
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21 Ağustos 2020’de.
O tarihde Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda” demişti.