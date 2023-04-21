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Gündem Bu nasıl “Hak-Muhammed-Ali” yolu?
Gündem

Bu nasıl “Hak-Muhammed-Ali” yolu?

Yeniakit Publisher
2023-04-21 10:28:00 - 2023-04-21 10:32:13
Bu nasıl "Hak-Muhammed-Ali" yolu?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bu nasıl “Hak-Muhammed-Ali” yolu?" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalefetin müjdelere ilişkin hazımsızlığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte o yazı:

Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi nihayet dün gerçekleşti..

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün düzenlenen “Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni” ile karaya ulaştırıldı..

Oysa ilk müjde ne zaman verilmişti?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

21 Ağustos 2020’de.

O tarihde Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda” demişti.

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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