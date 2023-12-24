  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde teröristlere ağır darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili o iddia, gündeme bomba gibi düşmüştü! Gerçek bambaşka çıktı

Filistin: İsrail BMGK’nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor

24 Aralık 2023 gram altın kaç lira? İslam Memiş'den dolar sonrası iddialı tahminler! Altın fiyatları, son tahmini

12 şehit verilen saldırının şifreleri... PKK’nın ilk kez kullandığı teknoloji silahları

ABD koordinat verdi "kiliseleri vurmayın" dedi! Peki ya camiler?

Yerli ve milli elektrikli motorda Türk imzası!

Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı soruluyor

Film gibi olay! Canlı yayında polisle çatışırken Bakan Yerlikaya aradı

MSB'den flaş açıklama: Ölen terörist sayısı 2.156
Gündem Bu nasıl ekonomik kriz! Ete süte para yok kumara para bol
Gündem

Bu nasıl ekonomik kriz! Ete süte para yok kumara para bol

Yeniakit Publisher
2023-12-24 15:37:00 -
Bu nasıl ekonomik kriz! Ete süte para yok kumara para bol

Seküler kesim ve yardakçısı birkaç parti sürekli ekonomi battı edebiyatı yaparken, piyango biletlerinin yüzde 90'ının satıldığı öğrenildi.

Tamamen haram olan piyangonun özel yılbaşı çekilişi için helal haram dinlemeyenler biletleri tüketmeye başladı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olacak.

30 yıldır Taksim İstiklal Caddesi’nde Milli Piyango bileti sattığını söyleyen İbrahim Ünlü şunları söyledi:

Bu zamana kadar birkaç defa ikramiye dağıttım. Bu sene de çılgın 400 milyon inşallah benden çıkar. Tamamı dağıtım garantili Milli Piyango'yu inşallah ben satarım. Satışlar aşırı yoğun. Biletlerin yüzde 90’ı bitmek üzere. Çeyrek bilete yoğun talep var. Ben yarıma ve tama çıkmasını istiyorum. Çünkü onları aldım. İnsanlara umut, şans dağıtıyoruz.

Türkiye'de vatandaşlar sözde açlıktan kırılırken piyango biletlerinin şimdiden neredeyse tamamen satılması sekülerlerin yalanlarını gözler önüne serdi.

Piyangonun millisi de helali de olmaz
Piyangonun millisi de helali de olmaz

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Piyangonun millisi de helali de olmaz

Adeta piyango çıktı! Tamı tamına 60 milyar dolara yükseldi
Adeta piyango çıktı! Tamı tamına 60 milyar dolara yükseldi

Medya

Adeta piyango çıktı! Tamı tamına 60 milyar dolara yükseldi

Bu tuzağa düşme! Piyango haramdır
Bu tuzağa düşme! Piyango haramdır

Gündem

Bu tuzağa düşme! Piyango haramdır

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23