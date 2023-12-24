Bu nasıl ekonomik kriz! Ete süte para yok kumara para bol

Tamamen haram olan piyangonun özel yılbaşı çekilişi için helal haram dinlemeyenler biletleri tüketmeye başladı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olacak.

30 yıldır Taksim İstiklal Caddesi’nde Milli Piyango bileti sattığını söyleyen İbrahim Ünlü şunları söyledi:

“Bu zamana kadar birkaç defa ikramiye dağıttım. Bu sene de çılgın 400 milyon inşallah benden çıkar. Tamamı dağıtım garantili Milli Piyango'yu inşallah ben satarım. Satışlar aşırı yoğun. Biletlerin yüzde 90’ı bitmek üzere. Çeyrek bilete yoğun talep var. Ben yarıma ve tama çıkmasını istiyorum. Çünkü onları aldım. İnsanlara umut, şans dağıtıyoruz.”

Türkiye'de vatandaşlar sözde açlıktan kırılırken piyango biletlerinin şimdiden neredeyse tamamen satılması sekülerlerin yalanlarını gözler önüne serdi.