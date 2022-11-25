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Gündem Bu nasıl dostluk? Rusya'dan skandal Türkiye duyurusu
Gündem

Bu nasıl dostluk? Rusya'dan skandal Türkiye duyurusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonuna karşı çıktıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 08:10:00 -
Bu nasıl dostluk? Rusya'dan skandal Türkiye duyurusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Suriye’de bir kara operasyonu düzenlemesinin bölgede gerilimi tırmandıracağını ve burada terörist faaliyetlerin artmasına yol açacağını belirtti.

Zaharova, Türkiye’nin Suriye’de kara operasyonu düzenlemesi olasılığına ilişkin soru üzerine, “Suriye sorunu konusunda Türk tarafı ile sıkı iletişim içindeyiz. Türkiye’nin, ulusal güvenliğine dönük tehditler konusundaki endişelerini anlıyoruz, bununla beraber Suriye topraklarında bir kara operasyonu düzenlenmesi sadece bölgede gerilimin tırmanmasına ve burada terörist faaliyetlerin artmasına yol açar” dedi.

Zaharova, ‘sınır bölgelerinde güvenlikle ilgili sorunların tamamen çözülmesinin en iyi yönteminin, Türkiye ve Suriye hükümetleri arasında doğrudan diyalog kurulması olacağına’ inandıklarını da ekledi. (Sputnik)

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Yorumlar

MOSKOF KEFERESİ HEP AYNI

Kefereden dost hınzırdan post olmazmış
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