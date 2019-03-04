0553 313 94 23

Bu nasıl doktor? Başörtülülere çirkin saldırı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan Dr. Pınar Türkoğlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Türkoğlu, tedaviye gelen tesettürlü hastaların fotoğrafını çirkin bir notla paylaştı. Paylaşıma gelen destek mesajları ise olayın vahametini ortaya çıkardı.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:42
Bu nasıl doktor? Başörtülülere çirkin saldırı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan Dr. Pınar Türkoğlu’nun sosyal medya hesabından tedaviye gelen tesettürlü hastalarını, ‘Söyleyecek bir şey bulamıyorum’ notuyla paylaşması tepkilerine neden oldu.

stanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Dr. Pınar Türkoğlu, kendisine tedavi için gelen hastalarını aşağılayıcı bir ifadeyle İnstagram hesabından paylaştı. ‘Söyleyecek bir söz bulamıyorum’ ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafların altına gelen yorumlar ise pes dedirtti. Yaptığı paylaşımla hem hasta haklarını hem insan haklarını hem de doktorların Hipokrat Yemini hiçe sayan Dr. Pınar Türkoğlu’na ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

DR. PINAR TÜRKOĞLU'NUN PAYLAŞIMI

Takipçileri de destek verdi

Paylaşımıyla insanları giyiminden ve inancından dolayı aşağılayan Dr. Türkoğlu’na ise takipçilerinden destek geldi. Bu olay, bu zihniyetteki insanların iktidara geldiklerinde ne gibi uygulama yapabileceklerini ve ne kadar ileri gidebileceklerini bir kez daha akıllara getirdi.

İşte takipçilerinden gelen yorumlar:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:42
  1. İstanbul
  2. Dr. Pınar Türkoğlu

YORUM YAZ

  • İclalİclal7 dk önce
    Bunların sana gelen hasta olmama ihtimali yok mu? Kadın hakları ve saygınlıgı size mi has. Bu hanımları takdir ediyorum. Var olsunkar. Tercihlerini alkışlıyorum. Dik durmalarına gıpta ediyorum.
  • BülentBülent7 dk önce
    Yorumlara bakınca insanların kıyafet tercihinden bu kadar rahatsız olanların nasılda kin kustuklarını gördüm. Bence bence deyip başkalarına tahakküm etme yukardan bakma ve nasıl giyineceklerine karar verme yetkisi olanları gördüm! Bir parça vicdanı olanlara soruyorum * insanların kiyafetinden size ne? * sizin anlayışınıza göre mi insanlar giyinmeli? Bir insana kıyafetinden dolayı hakaret edilebilir mi? Bence bunlar basit fikirlilik.Düşünsel olarak geri kalmışlık göstergesi. Hele hele medeniyet veya islamiyet adına eleştirenler cahilligin son mertebesi.Bana göre bayan tesettüre girmeli anacak son derece açık giyinen bir mesai arkadaşım bayana asla tepeden bakmam, o nu aşağılamam. Bana bu terbiyeyi islamiyet vermiş elhamdülillah.
  • KarganKargan21 dk önce
    Bu vatanda yaşayıpta bu vatanın dinine rahatça düşmanlık eden haya düşmanı hayasızlar epey yol almış anlaşılıyor ki... Düşünün ki biz bir çıplak giyimli bir kadını eleştirsek bir doktor olarak, başımıza gelmeyen kalmaz.. Öz yurdumuzda namusumuzla yaşam hakkını çok görüyorlar heyhattt. Erkeğin şehvet bakışından korunma korunma yöntemi şeklinde ki giyimi hazmedemiyor alçak. Sizi Allah'a bıraktık mütecavüz hazımsızlar.. Önce kendinize istediğiniz özgürlük hakkını, başkasında da hazmetmeyi öğrenin hazımsız cahiller...
  • BülentBülent29 dk önce
    Asıl üzücü olan Allah in emri için çarşaf giyen bayanlara kendine müslüman diyen insanların düşmanlık etmesi. Nenelerimizden itibaren geçmiş tüm analarimizin giydiği kıyafete bir ecnebinin hoş görüsünü bile gösteremeyen yeni nesil.Acaba bu düşmanca tutum ve alayin arkasında bu insanlara ezan, çarşaf vb. şeylerin ahireti ve Allah ı hatırlatması mı var diye düşünüyorum! Yoksa kendini medeni diye tanımlayan bu insanlar neden düşmanca tutum sergilesin ki! " bu bayanın tercihi böyle giyinmek" der geçer normal bir insan. Banane başkasının giyim tarzı diye düşünür medeni olsa. İnsanları kıyafeti ile eleştirip aşağılamaz demokrat biri. Bu tepksinin kendini ele verdiğini düşünür akıllı olsa. Ancak düşmanca bir tutumu tercih ediyor.Ben bu fotoğrafa bakınca masum ve Allah in rızasını kazanmayı hedef etmiş bacıları görüyorum. Hemde bu kadar basit fikirli, düşmanca bakan insan görünümlü mahlukata rağmen.Acip bir zaman ! Açıksaçıklığı ile bütün kadınlığını herkese teşhir etmek güzel! Ancak tesettür ve çarşaf kötü!
  • misafirmisafir31 dk önce
    yasalarimiza göre herkes kimligini göstermek ZORUNDADIR!.. "Muslümanim, Hristiyanim, Yahudiyim, Budistim"... kimseyi ilgilendirmez!?.. Ya Fetöcü isen, ya PKK' li isen, ya I$id isen, Ya terörist isen ? ne bilelim kardesim..yüzünü acacaksin!..
  • Mahkemelik olayMahkemelik olay32 dk önce
    Çarşaflı kardeşlerimizin yapması gereken en doğru iş, resimlerini arzuları dışında internet üzerinden paylaşan ve alay konusu yapan doktor bozuntusu hatunu mahkemeye verip manevi tazminat davası açmak olabilir.
  • dimitrizâdedimitrizâde35 dk önce
    ben de sana söyleyecek bir şey bulamıyorum anladın mı? milleti germekten bıkmadınız. senin oranı buranı çekip paylaşsak mutlu mu olacaksın? sonra ağlarsınız ak parti neden bu kadar oy alıyor diye. provokatörsünüz işte bu çok açık. sinirlendim akşam akşam. cepheye mermi taşıyan kadınlar bunlardan daha kapalıydı git araştır. kendi anneme yapılmış gibi hissettim bu hakareti. geçen denyonun biri açık bir kıza laf attı, öyle zoruma gitti ki, ötesini anlatmayayım... insana insan gözüyle bakmayı öğrenememiş. kesin kadavra olarak görüyordur bu gelen hastaları. mesleğini hak etmiyorsun. tam soruşturmalık ama bu sefer de ciyak ciyak bağırırsınız içinize bacak kaçmış gibi. diyecek bir şey bulamıyorum.
  • koyulhisarlımuratkoyulhisarlımurat39 dk önce
    g.ü.. başı açık olup erkeklere dansözlük yapıp kocalarını gavat durumuna düşürseler dahamı iyi
  • Kan beynime sıçradıKan beynime sıçradı41 dk önce
    Aşağılık şırfıntı ne karışırmış hastasının giyim tercihine? Sen orada doktor musun devrim muhafızı mı? Senin vazifen, hastan toplumun hangi kesiminden olursa olsun sadece rahatsızlığıyla ilgilenmek ve tedavi. Okumuş cahil soytarı. 
  • MehmetMehmet41 dk önce
    Hemen soruşturma başlatılıp insanları tahkir etmek, halkı kin ve nefrete teşvik etmek suçundan güzel bir ceza verilebilir. Allah korkusu olmayanın unvanı ne olursa olsun insan olamaz.
  • LeventbayLeventbay42 dk önce
    Dr haklı .hele bizim ülkede terör kol gezerken her türlü fragmanı varken . Bence bu tesettür falan degil bizim analarımızda müslüman . Namazlarınıda kılarlar
  • YAKAR TOPYAKAR TOP45 dk önce
    doktor hanımın tetiğine kim bastı ! bu cesareti nereden aldı ! yaptığının kanunlara göre, açıkca halkı tahrik suçu olduğunu bilmiyor mu ! bilmemesi bir tıp doktoru diploması olan için, ek suç olur mu !bu bir kışkırtmanın başlatılma işareti olabilir mi ! olursa neler olur !!!İlave olarak,,, bu hususları sorgulayacak mercilerimiz var mı ! var ise , su testisinin kırılması mı beklenecek !Ya da, kırılsa da fark etmez mi ! ya da , kırılırsa daha iyi olur diye bekleyen çok sayıda hainimiz var ve görev başında mı ???insan , merak etmeden duramıyor ...15 sonrası SORULAR ve 28 sonrası BORULAR birbirine karıştı zavallı kafamda ...ama kesin olan bir memleket gerçeği var,,, erkek gibi kadınlarımız ve kadın gibi erkeklerimiz ...
  • LeventbayLeventbay46 dk önce
    Harbiden tesettüründe bir güzel şekli vardır insana benzersinbu ne ucube gibi . Bence bu tarzkıyafette diyemiyorum eleştirmekte haklı buluyorum . İçindeki kim bence yasaklanmalı bunun inançla bir alakası yok . Bir arabanın plakası azbişey silindi görünmüyor diye dünya ceza kasilirken bunların kimligi ne kadınmı erkekmi teröristmi
  • misafirmisafir50 dk önce
    ne tesettürü yahu!. kimlikleri belli degil.. kadin mi erkek mi, baska bir sey mi?.. ne!!. Yasalarimiza göre kimlik gizlemek suctur?!..
  • fetösavarfetösavar59 dk önce
    bu fakültedeki profların bir çoğu ya mason ya da mason uşağı... mesela hakan ö. ismindeki prof dalan zamanında leo olmuştu güzel haliç lions derneğinde... eee ne olacak küçük küçük aslan parçaları büyüyüp lions sonra da mason olacaklar. ve ülkemizin kaymağını afiyetle yiyecekler. ülkenin gerçek sahiplerini de, bunların tasmalarını tuttukları küçük yavrucakları aşağılayacak.... oh ne ala memleket....
  • HalilHalil1 sa önce
    Bu bayanlar icin ozel hastane yapilmalidir. Ben 'de muslumanim ama guvenlik acisin'dan daha iyi olur hem onlar icin hemde digerleri icin.
  • kenan yakutkenan yakut1 sa önce
    bu dünyada bir siz mi doğrusunuz çağdaşsınız çağdaşlık açılma ve saçılma ise bütün hayvanlar sizden daha çağdaş
  • Süleyman Süleyman 1 sa önce
    Müslüman Türk kadının kıyafeti bu değil. Araplar ve kökten dinci yahudiler böyle giyinir. Ama Doktor hanımın yaptığıda doğru değil tabiki.
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    çıplak gezseler sorun olmazdı. sanan ne, size ne. kendini değerli ve kıymetli buluyorlar ki kapanıyorlar.bikini ile pardon k.. s... ile dolaşanlar daha mı makbul?
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    Bu alcak kadinin soy ismine bakilirsa,mutlaka ya ermeni yada rum asilli.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Antalya’da okul basan 9 öğrencinin görüntüleri kamerada
  1. Antalya’da okul basan 9 öğrencinin..
  2. Muğla'da hırsızlık şüphelileri..
  3. Heniyye Mısır ziyaretinden yeni..
  4. EYT çıkıyor mu son dakika? | Binali..
  5. Bakan Çavuşoğlu: “İdlib muhtırası..
  6. Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması!
  7. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri..
  8. İzmir'de dolandırıcılık operasyonu
  9. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
  10. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
  11. Volvo, otomobillerin hızını 180..
  12. "Çok kırılgan bir takımız"
  13. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
  14. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
  15. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
  16. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
  17. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
  18. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
  19. Yeni S-400'ler teslim edildi
  20. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
  21. Kalp krizi neden olur?
  22. AK Parti'nin Bartın mitingi
  23. Nemrut yolu kardan temizleniyor
  24. ABD, İsrail'e THAAD hava savunma..
  25. AK Parti'nin Bartın mitingi
  26. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
  27. Hollanda'da camiye İslamofobik..
  28. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
  29. Başkan Tok: “Mega projeleri İlkadım’a..
  30. Yüksek sesle müzik dinlediği için..
Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Günün Karikatürü

3 Mart 2019
"İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
"İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk