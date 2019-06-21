Bu nasıl bir vicdansızlık! Yeni doğan bebeği poşetle çöpe attılar
İzmir'de belediye temizlik işçileri, poşetle çöp konteynerine atılmış yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu.21 Haziran 2019 Cuma 12:42
İzmir'in Torbalı ilçesinde, çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebeği cesedi bulundu.
Torbalı Belediyesi temizlik ekipleri, bugün saat 08.30 sıralarında, kırsal Karakızlar ile Karaot mahalleleri arasındaki yolda yer alan çöp konteynerini boşaltırken yeşil poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi fark etti.
İşçiler durumu hemen jandarmaya bildirirken ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeği çöp konteynerine kimin attığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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