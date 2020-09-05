Bu nasıl bir üslup, bu nasıl ahlaksızlık! 'Kokuşmuş mahalle'den Defne Samyeli’nin küçük kızına sarkıntılık

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90’lı yılların ‘Televole’ kültürünü yaşatan kokuşmuş magazin medyası henüz reşit olmamış genç kızları geri planında iğrenç fikirler bulunan müstehcen görüntü ve kelimelerle teşhir ederek topluma, özellikle de genç yaştaki çocuklara rol model olarak sunuyor.

Türkiye’de son dönemde gündemden düşmeyen çocuk istismarı haberleri toplum vicdanını yaralarken, magazin medyası taciz-tecavüz vakalarının artış göstermesiyle ahlaksızlık pompalamaya devam ediyor.

Solak kesimin ilgiyle takip ettiği magazin dünyasında kadın bedeni üzerinden iğrenç içerikler üretilmeye ve çocuk yaştaki genç kızlar için ‘sapıkça’ ifadelerin kullanıldığı haberler yapılmaya devam ediyor. Laikçi yaşam tarzının ortaya çıkardığı sözde ‘özgürlük’ anlayışıyla birlikte toplum ahlakını bozacak sapkın yaşam biçimi gençlere ‘medya’ üzerinden empoze ediliyor.

Bu zihniyet çocuk istismarını körüklüyor!

Aleyna Tilki gibi henüz 18 yaşına gelmemiş genç kızları müstehcen görüntülerle servis edip topluma rol model olarak sunan magazin medyası son olarak eski spiker Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu üzerinden iğrenç fikirlerini kustu.

Çoğu haber sitesinin ‘magazin’ sayfasında Defne Samyeli’nin mimar Eren Talu’dan olan kızı Derin Talu’nun 17. Yaş gününü kutladığı haberleri yer aldı.

Haber içeriklerinde ise 'güzel kız', 'cesur poz veren kız', 'annesinin boyunu aşan kızlar' ve 'güzel fizikli' gibi çocuk istismarına davetiye çıkaracak ‘pedofiliyi’ andıran sapıkça ifadeler kullanılarak adeta anne-kıza ‘sarkıntılık’ edildi. 'Çocuk tacizi' denilebilecek tabirler kullanılan haberler 'pes' dedirtti.

Derin Talu üzerinden sapık fikirlerini kustular!

17 yaşındaki Derin Talu’nun sözde ‘doğum günü’ haberleri söz konusu sitelerde şu skandal ifadelerle paylaşıldı;

"Ünlü haber spikeri Defne Samyeli boyunu aşan kızlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Defne Samyeli’nin kızları Deren ve Derin Talu güzellikleri ve annelerine olan benzerlikleriyle dikkatleri çekiyor. Defne Samyeli’nin cesur pozlarıyla gündeme gelen kızı Derin Talu 17 yaşına girdiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Güzelliği ve genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle 43 yaşındaki Defne Samyeli yıllara meydan okumaya devam ediyor. Annelerine benzeyen ve güzellikleriyle konuşulan Derin Talu sık sık yaşından büyük gösterdiği için eleştiriliyordu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımların sonrasında Derin Talu için ‘nasıl 16 yaşında?’ sorusu yöneltiliyordu."

İşte o skandal haber;





Aleyna Tilki’yi de ağlarına düşürmüşlerdi

Kokuşmuş magazin medyasıı daha öncede şarkıcı Aleyna Tilki’yi daha 14 yaşında gündeme getirerek kendi karanlık dünyalarının ağına düşürmüştü.

İlk olarak 14 yaşında, yurt dışından devşirdiği programlarla Türkiye’de kasasını dolduran Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği “Yetenek Sizsiniz” adlı yarışma da boy gösteren Aleyna Tilki, daha sonradan magazin medyasının da şişirmesiyle 16 yaşında ilk klibini çekerek albüm çıkardı.

Acun’un sayesinde şöhret basamağına ilk adımı atan Aleyna Tilki, kendini henüz çocuk denilebilecek yaşta ahlaki erozyonun yaşandığı magazin dünyasında buldu. 2016 yılında besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın şarkı söyleterek topluma rol model olarak sunduğu Aleyna Tilki, magazin medyasının ağına düşürdüğü ibretlik bir isim olarak halen bu karanlık dünyadan kurtulabilmiş değil.

Adeta ‘kokuşmuş mahalle’ olan magazin camiasının genç yaşta pohpohlayarak meşhur ettiği Tilki, geçtiğimiz sene girdiği üniversite sınavında ise umduğunu bulamamıştı. Magazincilerin eğitim hayatını kararttığı Tilki, çareyi Amerika’da eğitim almakta bulmuştu.

İşte Derin Talu ile ilgili magazin medyasında yer alan o iğrenç haberlerden bazıları;