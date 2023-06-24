Bu nasıl bir şey böyle! Balıkçılar dehşete düştü

En büyük ahtapot türleri arasında yer alan dev pasifik ahtapotu balıkçılar tarafından yakalandı. Balıkçılar ahtapotu tuttuklarında ne yapacaklarını bilemediler ancak ahtapot daha sonra tekneden suya bırakıldı.

Balıkçılar tarafından ilginç deniz canlıları tutulmaya devam ediliyor. En büyük ahtapot türleri arasında yer alan dev pasifik ahtapotu da balıkçılar tarafından tutuldu. Balıkçılar ahtapotu tuttuktan sonra çaresizlik içerisinde birbirlerine ne yapacaklarına baktılar. Sonrasında ise bu canlının yerinin yeniden sular olduğu karar verildi ve ahtapot tekneden yeniden suya bırakıldı.

Ahtapotun yeniden suya bırakıldığı yer hakkında da bilgi verildi. Elde edilen bilgilere göre ahtapotun Kaliforniya kıyılarında suya bırakıldığı öğrenildi.



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