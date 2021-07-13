Bu nasıl bir pişkinlik? Göreve dönmek için başvuru yaptı!

15 Temmuz başarılı olsa cuntanın müsteşar, vali, belediye başkanı atayacağı FETÖ’cü generaller mesleğe dönmek için OHAL Komisyonu’na başvurdu. Komisyon’un ret cevabı verdiği yüzsüzler arasında Cumhurbaşkanına suikast girişimini yöneten Gökhan Şahin Sönmezateş ile Akıncı Üssü’nün komutanı Hakan Evrim de var.

FETÖ, 15 Temmuz’daki darbe girişimi öncesi kimlerin hangi göreve getirileceğine dair sözde atama listesi hazırlamıştı. Bunların bir kısmı TSK komuta kademesi ve çoğu general düzeyinde önemli askeri pozisyonlara, bir kısmı ise kritik sivil görevlere ilişkindi. Darbe girişimi başarılı olsa, sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından belirlenen FETÖ’cü askerler müsteşar, vali, belediye başkanı ve kritik kurumlara genel müdür olarak görevlendirilecekti. Milletin darbeyi bastırmasıyla yakalanan hainler yargı karşısına çıkarıldı.

Başvuru yaptılar

Çıkarılan KHK’larla yüzlerce darbeci gibi atama listesinde yer alan hainler de ihraç edildi. Aralarında Yurt Sulh Konseyi üyeleri Hakan Evrim ve Gökhan Şahin Sönmezateş’in de bulunduğu atama listesindeki cuntacı generallerin mesleğe geri dönmek için OHAL Komisyonu’na başvuru yaptığı ortaya çıktı. İnkar stratejisini OHAL Komisyonu’nda da sürdüren darbeciler, FETÖ ile hiçbir irtibatlarının olmadığını iddia ederek görevlerine iade edilmelerini istedi. OHAL Komisyonu tek tek görüştüğü sözde atama listesindekilerin başvuru dosyalarını oy birliğiyle reddetti.

Komisyonun ret kararı verdiği isimler arasında, darbecilerin sözde atama listesinde müsteşar, vali ve belediye başkanı gibi görevlere atanacak generaller de yer aldı.

Mevcut görevlerine devam etmesi kararlaştırılan ve buna ek olarak sivil görevler verilen o isimlerden bazıları şöyle:

-Eski Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanı Korg. Mustafa Özsoy: Başbakanlık Müsteşarı

-Eski 4. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğg. Hakan Evrim: Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı

-Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı MÜHAYM Başkanı Tuğg. Gökhan Şahin Sönmezateş: MİT Müsteşarı

-Eski Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Teknoloji ve Koordinasyon Yrd. Tümg. Şaban Umut: Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı

-Eski Hava Teknik Okulları Komutanı Tümg. Ahmet Cural: Enerji Bakanlığı Müsteşarı

-Eski Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Tümg. Oğuz Serhad Habiboğlu: Gümrük ve Dış Ticaret Müsteşarı

-Eski Genelkurmay Yunanistan, Kıbrıs ve Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı Tuğa. Mustafa Sözer: Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı

-Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğg. Veyis Savaş: İzmir Valisi

-Eski Genelkurmay Harekat Başkanı Korg. Sati Bahadır Köse: 3’üncü Kolordu Komutanı-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Darbecilerin atama listesinde, MGK Genel Sekreterliği ve kuvvet komutanlıkları başta olmak üzere birçok kritik askeri pozisyonlara yapılan atamalar da yer aldı.

OHAL Komisyonu tarafından başvuruları reddedilen o isimler ve atamalar şöyle:

-Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanı Tuğa. Oğuz Karaman: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı - MGK Genel Sekreteri

-Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korg. Hasan Hüseyin Demirarslan: Hava Kuvvetleri Komutanı

-Eski Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı Tuğg. Murat Yetgin: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı

-Eski Hava Harp Akademisi Komutanı Tümg. Recep Yüksel: Normal şartlarda “Orgeneral” rütbesiyle görev yapılan Harp Akademileri Komutanlığı görevine terfien ataması yapıldı

-Eski KKK Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Harekat Eğitim ve Öğretim Başkanı Tuğg. Lütfü İhsan Yanıkoğlu: KKK Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Kurmay Başkanı

Komisyon, sözde atama listesinde mevcut görevlerine devam edecekleri belirtilen birçok ismin de başvurusunu reddetti.

O isimlerden dikkat çekenler şöyle:

-Eski Genelkurmay Başkanlığı Genel Plan ve Prensipler Başkanı Korg. Salih Ulusoy

-Eski 1. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğg. Eyyüp Gürler

-Eski Kara Harp Akademisi Komutanı Tümg. Selim Mert

-Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Başkanı Tuğg. Atilla Yurttaş

-Eski Genelkurmay Başkanlığı Personel İşleri Daire Başkanı Tuğg. Uğur Şahin

-Eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğg. Mustafa Rüştü Çelenk

-Eski Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğg. Ali Salnur

Mustafa Cambaz'ın katili

Komisyonun ret kararı verdiği isimlerden biri de 15 Temmuz gecesi Çengelköy’de Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz’ın aralarında olduğu 9 kişiyi şehit eden darbeci albay Muammer Aygar. Sözde atama listesinde “Genelkurmay 2’nci İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı” olarak yer alan Aygar, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Ayrıca Boğaz köprülerinin kapatılması talimatını veren Aygar’a 319 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle ikinci bir dava daha açılmış, davanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde görülmüştü.

Örgütün TSK’daki altın çocuğu olarak bilinen eski Tuğgeneral Şener Topuç da OHAL Komisyonu’na başvuran isimler arasında. Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanı olarak geçici görevle Afganistan’da bulunan Topuç, kaçmaya çalıştığı Dubai’de yakalanmış ve 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Darbecilerin sözde atama listesinde “Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine alındığı” belirtilen eski Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı Tümg. Baki Kavun’un başvurusu da reddedildi.

OHAL Komisyonu, KHK’larla meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 674 başvurudan 116 bin 232’sini karara bağladı. Başvuruların 101 bin 920’sini reddeden komisyon, 14 bin 312’sini ise kabul etti. 10 bin 442 başvuruya ilişkin incelemesini sürdüren komisyon, böylece karar vermeye başladığı tarihten bugüne kadar geçen sürede başvuruların yüzde 92’sini sonuçlandırmış oldu. Komisyon tarafından verilen 101 bin 920 ret kararında, başvurucuların yüzde 49’u hakkında hapis cezası verildiği belirtildi. ByLock kullananların oranının yüzde 36, örgüt talimatıyla Bank Asya’ya destek mahiyetinde para yatıranların oranının ise yüzde 41 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Yeni Şafak