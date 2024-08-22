Bu nasıl bir ilkesizlik? Hem PKK sevicisine konser hem şehidimize taziye
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Önce 31 Mart seçimlerinde Beykoz sonuçlarını size aktarayım:
CHP adına seçime katılan başkan adayı Alaattin Köseler 68.453 oy almış ve oy oranı %45.86 ile kazanmış..
İkinci sırada seçimi bitiren AK Parti’nin o tarihdeki belediye başkanı ve yeni dönem için adayı Murat Aydın 67.020 oy almış ve %44.9 oy oranı seçimi bitirmiş..
Yeniden Refah Partisi’nin adayı. Mustafa Kazım Alpay 4.302 oy alıyor, oy oranı da %2.88.
Biraz sonra esas konuya geçtiğimde göreceksiniz, konunun milliyetçilerle de ilgisi var.
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Onun için Zafer Partisi adına seçime giren Bozkurt Atakan Atlı’nın 2.358 oy aldığını, oy oranının %1.58 olduğunu belirtelim.
İYİ Parti’nin adayı Tuba Alaylı Özgüç, aldığı oy 1.696 ve oy oranı %1.13.
Saadet Partisi’nin ise, adayı Yasin Kalaycı, aldığı oy 1.430, oy oranı %0.95.
DEM Parti ise, Senem Yılmaz ile katılmış, aldığı oy 907, oranı %0.6.
Bir de 14 Mayıs milletvekili seçim sonuçlarını bu partiler üzerinden Beykoz için vereyim..
AK Parti, 67.682 oy ve oranı % 40,36
CHP’nin aldığı oy 46.976 ve oranı %28,01.
İyi Parti üçüncü sırada seçimi bitirmiş, aldığı oy 14.594 ve oy oranı %8,7.
Yeniden Refah Partisi’nin oyu 5,970. Zafer Partisi’nin 4.762.
Tüm bu rakamları niye verdim..
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