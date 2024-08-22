  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de gelen gideni aratıyor! CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba Özgür Özel iddiası

Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş atanamayan öğretmenler açıklaması!

Almanya Ukrayna’yı ispiyonladı! Onlar bu operasyonu gizlice yaptı

Cumhuriyet iftira atabilmek için 9 yıllık faaliyeti 1 yıl gibi göstermiş! Murat Ağırel'in iftiralarına cevap verdiler

KKTC turizmi için skandal ifade kullanıldı! Alman tur şirketine sert tepki

Ukrayna, Rusya'daki köprüleri Batı’nın silahlarıyla vurdu

Rusya'dan flaş açıklama: Murmansk'ta sivil uçuşları İHA tehlikesi nedeniyle durdurdu...

İslam Memiş uyardı! Rekor seviyeler bekliyorum'! Yeni tahmin geldi

Kazalı Togg tamire geldi kaporta ustası şok oldu! “Acayip sert, çekici vuruyorsun üstüne geliyor! Bir Volvo yapmışlar”

Rusya'dan peşpeşe açıklamalar! Türkiye Suriye ilişkileri en yüksek...
Gündem Bu nasıl bir ilkesizlik? Hem PKK sevicisine konser hem şehidimize taziye
Gündem

Bu nasıl bir ilkesizlik? Hem PKK sevicisine konser hem şehidimize taziye

Yeniakit Publisher
2024-08-22 10:23:00 - 2024-08-22 10:40:42
Bu nasıl bir ilkesizlik? Hem PKK sevicisine konser hem şehidimize taziye

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Önce 31 Mart seçimlerinde Beykoz sonuçlarını size aktarayım:

CHP adına seçime katılan başkan adayı Alaattin Köseler 68.453 oy almış ve oy oranı %45.86 ile kazanmış..

İkinci sırada seçimi bitiren AK Parti’nin o tarihdeki belediye başkanı ve yeni dönem için adayı Murat Aydın 67.020 oy almış ve %44.9 oy oranı seçimi bitirmiş..

Yeniden Refah Partisi’nin adayı. Mustafa Kazım Alpay 4.302 oy alıyor, oy oranı da %2.88.

Biraz sonra esas konuya geçtiğimde göreceksiniz, konunun milliyetçilerle de ilgisi var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Onun için Zafer Partisi adına seçime giren Bozkurt Atakan Atlı’nın 2.358 oy aldığını, oy oranının %1.58 olduğunu belirtelim.

İYİ Parti’nin adayı Tuba Alaylı Özgüç, aldığı oy 1.696 ve oy oranı %1.13.

Saadet Partisi’nin ise, adayı Yasin Kalaycı, aldığı oy 1.430, oy oranı %0.95.

DEM Parti ise, Senem Yılmaz ile katılmış, aldığı oy 907, oranı %0.6.

Bir de 14 Mayıs milletvekili seçim sonuçlarını bu partiler üzerinden Beykoz için vereyim..

AK Parti, 67.682 oy ve oranı % 40,36

CHP’nin aldığı oy 46.976 ve oranı %28,01.

İyi Parti üçüncü sırada seçimi bitirmiş, aldığı oy 14.594 ve oy oranı %8,7.

Yeniden Refah Partisi’nin oyu 5,970. Zafer Partisi’nin 4.762. 

Tüm bu rakamları niye verdim..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Çalındı dedi ama… CHP’de şimdi de WhatsApp gizemi
Çalındı dedi ama… CHP’de şimdi de WhatsApp gizemi

Gündem

Çalındı dedi ama… CHP’de şimdi de WhatsApp gizemi

CHP yönetimi şu fuhuşçu herif kadar bile olamadı... Dan Bilzerian da Gazze katliamına sessiz kalamadı
CHP yönetimi şu fuhuşçu herif kadar bile olamadı... Dan Bilzerian da Gazze katliamına sessiz kalamadı

Gündem

CHP yönetimi şu fuhuşçu herif kadar bile olamadı... Dan Bilzerian da Gazze katliamına sessiz kalamadı

CHP'de gelen gideni aratıyor! CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba Özgür Özel iddiası
CHP'de gelen gideni aratıyor! CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba Özgür Özel iddiası

Gündem

CHP'de gelen gideni aratıyor! CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba Özgür Özel iddiası

CHP’liler Özgür Özel’i darlamaya başladı! "Erdoğan’la görüş yoksa batacağız"
CHP’liler Özgür Özel’i darlamaya başladı! “Erdoğan’la görüş yoksa batacağız”

Siyaset

CHP’liler Özgür Özel’i darlamaya başladı! “Erdoğan’la görüş yoksa batacağız”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hüseyin Abul

Altın tepsiden chp.ye belediye başkanlığını hırslı nehizmet ettiğini bilmeyen bir sağ kesim gaflet mi diyelim ,hiyanet mi diyelim bilebile chpye hizmetediyor.Bu vebalin altında kalkmak çok zor. Allah akil. fikir versin. Chp size heykel hediye edecek.

şüayıp

Müslümanın şuurlu olması şarttır
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23