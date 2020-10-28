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Siyaset Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı
Siyaset

Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı

Cumhuriyeti kutlamak yerine gösteriş yapma derdine düşen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer, katıldığı 29 Ekim töreninde ismi okunmadığı için ortalığı birbirine kattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:27:00 -

Herkesten üstün olduğuna inanan ve bu uğurda şımarıkça hareketlerde bulunarak tepki çeken CHP’lilere bir yenisi daha eklendi. Denizli’de düzenlenen 29 Ekim törenine katılan CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer’in egosu, izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

CHP’li Gülizar Biçer, tören sırasında isminin okunmamasını gerekçe göstererek başörtülü Bekilli Kaymakamı Şeyma Aktaş’a bağırarak üstüne yürüdü.

İsminin okunmamasının kasıtlı olmadığını vurgulayan Kaymakam Şeyma Aktaş’a bağırmaya devam eden CHP’li Gülizar Biçer, “Siz AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız. Sizler, bulunduğunuz makamlara Cumhuriyet sayesinde gelen kamu görevlilerisiniz. Şahsıma değil millet iradesine yönelik bu tavrı bu halka hakaret sayarım. Bekilli kaymakamının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na gölge düşmesine izin vermesini kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Bu yakışıksız olayı halkımız adına kınıyorum” dedi.

Biçer’in, izleyenlerin midesini bulandıran şımarıkça hareketleri, “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

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