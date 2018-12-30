Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi, "Daha hazır değilmiş" dedi

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Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük tepki çekti.

2 yaşlarındaki kızını rakı masasına oturtan "Mr. Nobadi" isimli bir kullanıcının sözleri sosyal medyada infiale neden oldu. Sözkonusu skandal paylaşımda sözde 'baba' kızına rakı içirdiğini söyleyerek "Kızımla karşılıklı birer duble içeriz dedim. Haydariye kafayı soktu, daha hazır değilmiş demek ki" dediği görüldü.

Bu paylaşıma tepki gösteren vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.

İşte o skandal paylaşım: