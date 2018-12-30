Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi, "Daha hazır değilmiş" dedi
2 yaşlarındaki kızına rakı içiren babanın paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor. Sosyal medyada ekran görüntüsü alınan paylaşımda sözde 'baba'nın kızı için kullandığı "Daha hazır değilmiş" sözleri dikkat çekti.30 Aralık 2018 Pazar 03:52
yeniakit.com.tr
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük tepki çekti.
2 yaşlarındaki kızını rakı masasına oturtan "Mr. Nobadi" isimli bir kullanıcının sözleri sosyal medyada infiale neden oldu. Sözkonusu skandal paylaşımda sözde 'baba' kızına rakı içirdiğini söyleyerek "Kızımla karşılıklı birer duble içeriz dedim. Haydariye kafayı soktu, daha hazır değilmiş demek ki" dediği görüldü.
Bu paylaşıma tepki gösteren vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.
İşte o skandal paylaşım:
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