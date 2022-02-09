Bu muhteşem karışımdan her gün bir kase tüketirseniz…

Fazla yemediğinizi düşünmenize rağmen yine de en ufak bir şeyde bile göbeğinizin dışarı fırladığını düşünüyorsanız size çok güzel bir haberimiz var! Göbek bölgesinde biriken yağları kolayca eriten pul biberli yoğurt kürünü mutlaka denemelisiniz!

Pul biberli yoğurt nasıl yapılır?

Malzemeler:

•Yarım limon suyu

•3 Yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt

•1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı ve uygulanışı:

- Yukarıda bahsedilen malzemeleri kaseye ekleyip güzelce karıştırın.

- Gece uyumadan 30 dakika önce pul biberli yoğurt kürünü tüketin. Bu karışımı yedikten sonra ağzınıza hiçbir şey koymayın. 14 gün boyunca tükettikten sonra göbeğinizin indiğini göreceksiniz.

3 günlük diyet listesi

1. GÜN:

Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 avuç kiraz domates + salatalık + yeşillik + biber +1 yemek kaşığı zeytinyağı ile

Ara öğün: 1 elma (doğranmış) + 1 çay kaşığı tarçın + Beyaz çay-yeşil çay

Öğle: 150 gram ızgara/fırın/haşlama beyaz et. Salata; 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı + limon + sirke

Ara öğün: 1 adet greyfurt suyu, 1 ceviz büyüklüğü kadar kök zencefil, yarım dal maydanoz, hepsini blenderdan geçirip tüketiniz.

Akşam: 1 tabak suyu süzülmüş sebze yemeği/zeytinyağlı/kuru bakliyat, 3-4 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt, 1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek

Ara öğün: 1 su bardağı light süt – içerisinde kahve konularak da şekersiz/kremasız olarak tüketilebilir.

2. GÜN

Kahvaltı: 1 dilim peynir çeşitlerinden, 1 tam ceviz içi veya 5 adet fındık/badem, Domates + salatalık + yeşillik + biber, 1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek.

Ara öğün: 1 adet taze salatalık, 1 şeker kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 dilimlenmiş limon, 10-12 dal taze nane, 5-6 dal taze maydanoz

Öğle: 1 tabak suyu süzülmüş sebze yemeği/zeytinyağlı/kuru bakliyat, 3-4 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt, 1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek.

Ara öğün: 1 adet kepekli fırın galetası, 1 su bardağı ayran/cacık- sulandırılmış (salatalık/nane vb eklenebilir.)

Akşam: 150 gram ızgara/fırın/haşlama kırmızı et, salata; 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı + limon + sirke.

Gece: 1 kase yoğurt+6-7 adet fındık/badem

3. GÜN

Kahvaltı: 1 tam yumurta + 1 yumurta akı + 1 tatlı kaşığı sıvı yağlı (ıspanak/kabak/pazı/domates/ mantar/brokoli vb ) sebzeli omlet+ 1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek

Ara öğün: 1 adet taze salatalık, 1 şeker kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 dilimlenmiş limon, 10-12 dal taze nane, 5-6 dal taze maydanoz

Öğle: 1 kase unsuz çorba, salata+ 1 tatlı kaşığı sıvıyağ + limon + sirke

Ara öğün: 1 porsiyon meyve – kaseye küp doğra + tarçın, salatalık - tuzsuz

Akşam: 5 adet yağsız pişirilmiş köfte, 1 tabak suyu süzülmüş sebze yemeği/zeytinyağlı/kuru bakliyat

Gece: 1 kase kaymaksız yoğurt + pul biber + limon

Dikkat edilmesi gerekenler

HAREKETİNİZİ ARTTIRIN: Pul biberli yoğurt kürünü denerken her gün yarım saatlik yürüyüş yapın. Dışarı çıkamıyorsanız bile ev işleri ile hareket halinde olun.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIN: Bağırsak hareketleriniz zayıfsa sabah uyanınca kahvaltıdan önce 1 adet kuru kayısı tüketin. Gün içerisinde bir yada iki adet keçiboynuzu da bağırsak ve sindirim sisteminize mükemmel etkileyecektir.

NOT: İçinde bulundurduğu pul biber basur gibi rahatsızlığı olan kişilerde yan etki oluşturabilir. Anne adaylarının ve emziren kadınların tüketmemesi önerilir.